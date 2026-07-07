अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 12 बाइक-स्कूटी बरामद

नोएडा, 7 जुलाई (आईएएनएस)। नोएडा पुलिस के सेक्टर-63 थाने की पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की 12 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की हैं। इसके अलावा एक अवैध चाकू तथा एक फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई है।

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पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौरव पुत्र महेंद्र सिंह निवासी अमरोहा तथा मन्नू पुत्र मनोज निवासी जिला हापुड़ के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को एफएनजी सर्विस रोड स्थित ग्रीन बेल्ट के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि बरामद 12 वाहनों में से 8 वाहनों के संबंध में एनसीआर के विभिन्न थानों में वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अन्य वाहनों के संबंध में भी जांच की जा रही है।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे सुनसान स्थानों और ऐसे इलाकों की पहले रेकी करते थे, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते थे। मौका मिलते ही वे वहां खड़ी बाइक और स्कूटी चोरी कर लेते थे और उन्हें कुछ समय के लिए अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखते थे। बाद में चोरी के वाहनों को कम कीमत पर राह चलते लोगों को बेच देते थे। कई बार वे वाहनों के महंगे पार्ट्स निकालकर भी बेचते थे, जिससे उन्हें अतिरिक्त मुनाफा मिलता था।

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी गौरव मजदूरी का काम करता है और लंबे समय से एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। वह पूर्व में दिल्ली में वाहन चोरी के मामले में जेल भी जा चुका है। वहीं, मन्नू वाहन पंक्चर बनाने का काम करता था और चोरी की वारदातों में गौरव का साथ देता था।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गौरव के खिलाफ गौतमबुद्धनगर, दिल्ली और फरीदाबाद सहित कई स्थानों पर वाहन चोरी और अन्य आपराधिक मामलों के अनेक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, मन्नू के खिलाफ भी कई वाहन चोरी से जुड़े मामले दर्ज पाए गए हैं। दोनों के आपराधिक इतिहास की विस्तृत जांच की जा रही है। सेक्टर-63 की पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी