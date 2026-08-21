खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में जुटी है असम सरकार: सीएम हिमंता

गुवाहाटी, 21 अगस्त (आईएएनएस)। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को खेल से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। राज्य सरकार खेल से जुड़े बुनियादी ढांचे और एथलीटों को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में जुटी है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ चैंपियन पैदा करना नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी की बेहतरी के लिए एक मजबूत खेल संस्कृति स्थापित करना है।

सीएम सरमा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया कि हर सफल एथलीट के पीछे एक प्रणाली काम कर रही होती है, जो उसकी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में काम करती है। सीएम ने खेल प्रतिभा को निखारने की दिशा में संस्थागत सपोर्ट सिस्टम को रेखांकित करते हुए कहा कि हर एक चैंपियन के पीछे एक प्रणाली सक्रिय होती है, जो उस खिलाड़ी पर विश्वास रखती है।

सरमा ने कहा कि मौजूदा समय में असम में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा, हम सभी छात्रों तक सपोर्टिंग फैसिलिटी को पहुंचाने और राज्य में युवा एथलीटों को अवसर प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अब सरकार का उद्देश्य सिर्फ मेडल जीतना नहीं बल्कि सपोर्टिंग चैंपियन पैदा करना है, ताकि हम एक ऐसी संस्कृति बना सके, जहां खेल युवाओं के जीवन का अहम हिस्सा हो।

खेल से जुड़े बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने से एथलीटों को अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में मदद मिलेगी। हम अपने युवाओं को एक ऐसा वातावरण देना है, जहां पर उनके प्रतिभा की पहचान करके उसे समृद्ध करने की दिशा में काम किया जा सके।

सीएम सरमा ने कहा कि हमारा आखिरी उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपनी पीढ़ी को खेल से जरिए प्रेरित कर सके। उन्होंनेस सुझाव दिया कि एथलीटों की उपलब्धियां आगामी दिनों में कई युवाओं को प्रेरित करने की दिशा में काम कर सकती है। इससे युवा पीढ़ी आने वाले दिनों में खेल के क्षेत्र में खुद को पेशेवर तरीके से सफल बना सकते हैं।

गौर करने वाली बात है कि सीएम सरमा की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में सामने आई है, जब असम में खेल से जुड़ी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। असम को मौजूदा समय में असम को खेल के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बिंदु और प्रतिभा को निखारने के लिए एक बेहतर मंच का स्वरूप देने की दिशा में काम किया जा रहा है।

राज्य सरकार मौजूदा समय में खेल से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है और युवाओं के समग्र विकास के लिए नए-नए अवसर सृजित करने की दिशा में भी काम कर रही है। मजबूत खेल संस्कृति प्रतिभा से परे जाकर अपनी छाप छोड़ सकती है।

उन्होंने कहा कि असम का सपना है कि एक ऐसी सक्षम प्रणाली बनाई जाए, जो अलग-अलग चरणों में एथलीटों की मदद कर सके, ताकि प्रतिभाशाली एथलीटों को अपनी क्षमता का एहसास हो सके। राज्य की ओर से खेल के क्षेत्र में निवेश करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि हम युवाओं के लिए बेहतर अवसर सृजित कर सके। साथ ही, आने वाली पीढ़ी को निकट भविष्य में खेलों को अपनाने की दिशा में प्रेरित कर सके।

--आईएएनएस

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