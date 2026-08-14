असम में 1,000 से अधिक जर्जर पुलों को आरसीसी पुलों से बदलेगी सरकार: सीएम सरमा

गुवाहाटी, 14 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार 1,000 से अधिक लकड़ी और जर्जर पुलों को हर मौसम में सुरक्षित और टिकाऊ आरसीसी (रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट) पुलों में बदलने की बड़ी पहल कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में सड़क संपर्क को मजबूत करना और लोगों तक सरकारी सेवाओं तथा कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच तेज करना है।

सरमा ने कहा, "पूरे असम में हम 1,000 से अधिक लकड़ी और जर्जर पुलों को हर मौसम में सुरक्षित आरसीसी पुलों में बदल रहे हैं। इससे संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच तेज होगी।"

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ही एक नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे रोजाना इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

पुराने और कमजोर पुलों के कारण खासकर मानसून के दौरान कई इलाकों में आवागमन प्रभावित होता है। आरसीसी पुलों के निर्माण से एंबुलेंस, स्कूली वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित और सुगम होने की उम्मीद है।

सरमा ने कहा कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जरूरी सरकारी सेवाओं की पहुंच भी बेहतर होगी।

यह कार्यक्रम राज्य सरकार के व्यापक बुनियादी ढांचा विकास अभियान का हिस्सा है। असम में भारी बारिश, बाढ़ और नदी कटाव के कारण परिवहन ढांचे को अक्सर नुकसान पहुंचता है। ऐसे में जर्जर पुलों को बदलने की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राज्य सरकार पुराने, क्षतिग्रस्त और महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों पर स्थित पुलों को प्राथमिकता देते हुए इस कार्यक्रम को विभिन्न हिस्सों में आगे बढ़ाएगी।

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