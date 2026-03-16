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ECI Directives Assam : असम विधानसभा चुनाव से पहले पांच आईपीएस अधिकारियों के तबादले

ईसीआई ने असम में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पांच आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 16, 2026, 02:47 PM
असम विधानसभा चुनाव से पहले पांच आईपीएस अधिकारियों के तबादले

गुवाहाटी: भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सोमवार को पांच आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने इस संबंध में असम के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर अधिकारियों के तत्काल तबादले और अलग-अलग जिलों में उनकी पोस्टिंग का आदेश दिया। यह फैसला 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद लिया गया है।

निर्देश के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी सोमालिन शुभदर्शिनी (2019 बैच) को माजुली का पुलिस अधीक्षक (एसपी) नियुक्त किया गया है। वहीं आर. शीतल कुमार (2020 बैच) को साउथ सलमारा जिले का एसपी बनाया गया है।

इसी तरह अंचल चौहान (2020 बैच) को सादिया का एसपी नियुक्त किया गया है। सुधाकर सिंह (2013 बैच) का तबादला कर उन्हें चिरांग जिले का एसपी बनाया गया है, जबकि मोहन लाल मीणा (2016 बैच) को धेमाजी जिले का एसपी नियुक्त किया गया है।

ईसीआई ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन तबादलों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और 17 मार्च को सुबह 11 बजे तक अधिकारियों के कार्यभार संभालने की अनुपालन रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।

इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी तरह की चुनाव संबंधी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग लगातार प्रशासनिक निर्देश जारी कर रहा है और पर्यवेक्षकों की तैनाती भी कर रहा है।

--आईएएनएस

 

 

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