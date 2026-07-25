अषाढ़ी एकादशी : सीएम फडणवीस और मुंबई की मेयर ने मंदिर में की पूजा-अर्चना, कई अन्य नेताओं ने दी शुभकामनाएं

मुंबई, 25 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने मुंबई के वडाला इलाके में देवशयनी आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर श्री विट्ठल-रुक्मिणी मंदिर में महापूजा की। उन्होंने मुंबईवासियों की समृद्धि और मुंबई महानगर के विकास के लिए भगवान पांडुरंगा के चरणों में प्रार्थना की। वहीं, पंढरपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूजा अर्चना की।

Read More

आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर मुंबई के 'प्रति पंढरपुर' के नाम से मशहूर वडाला के ऐतिहासिक श्री विट्ठल-रुक्मिणी मंदिर में आज भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी का पारंपरिक और अनुष्ठानिक महाअभिषेक और महापूजा की गई। समारोह का संचालन मुंबई की मेयर रितु तावड़े और उनके पति राजेश तावड़े ने किया।'

इसके अलावा रितु तावड़े ने एक्स पर लिखा, "आप ही मेरा आधार हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे पांडुरंग हैं। हे प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करें, मुझे अपनी शरण में लें। आपका नाम सदैव मेरे होठों पर रहे। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर सभी मुंबईवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं!"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर लिखा, "हे कमल-नयन, इस रूप को देखो, खुशियों का आगमन हुआ है, हे प्रिय…आषाढ़ी एकादशी, भक्ति, आस्था और लाखों वारकरियों द्वारा विट्ठल के नाम के निरंतर जाप का पर्व। आज, श्री क्षेत्र पंढरपुर में, हमें विट्ठुमाउली और माता रुक्मिणी की उनके स्वामी के साथ भव्य पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विट्ठुराया के चरणों में बिताए हर पल को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमने विट्ठुमाउली के चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की। बारिश खूब हो, फसलें लहलहाएं, हे पांडुरंग, महाराष्ट्र समृद्ध हो।"

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक्स पर पोस्ट किया, "मेरे सांवले विट्ठल, प्रभु। देवशयनी आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।"

महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने एक्स पर लिखा, "शरीर पंढरी है। आत्मा विट्ठल है। केवल पांडुरंग ही भीतर निवास करते हैं। जब कोई वारकरी पहली बार वारी तीर्थयात्रा में शामिल होता है, तो वह आरंभ में अपने कदमों को गिनता है, लेकिन धीरे-धीरे वह अपने आप को भूलने लगता है। "मौली, मौली" का जाप करते हुए, वह अंततः मौली (दिव्य मां) के सार को आत्मसात कर लेता है। जिस प्रकार एक आत्मा परम आत्मा से विलीन हो जाती है, उसी प्रकार वह तीर्थयात्रा के दौरान ही विट्ठल के ब्रह्मांडीय स्वरूप के दर्शन का अनुभव करता है। यह एक ऐसे ही वारकरी की कहानी है। भगवान विट्ठल के चरणों में लाखों प्रणाम! आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं!"

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक्स पर पोस्ट किया, "आषाढ़ी एकादशी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं का एक पवित्र त्योहार है, जो भक्ति और मानवता का संदेश देता है। विट्ठल भक्ति का यह पावन अवसर हर जीवन में सद्भावना, संतोष और आध्यात्मिक समृद्धि लाए, यही प्रार्थना है। सभी विट्ठल भक्तों को आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं!"

--आईएएनएस

ओपी/एएस