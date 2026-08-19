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भारत समाचार

बंगाल: मां की रहस्यमयी मौत के बाद पुलिस हिरासत में बेटा और बहू, जांच में जुटी पुलिस

The HawkT
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(Updated )
बंगाल:

कोलकाता, 19 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल में बुधवार को एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने महिला की हत्या की आशंका के चलते उसके छोटे बेटे और बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

यह घटना आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के कालीपहाड़ी इलाके की है। मृतका की पहचान 56 वर्षीय बैशाखी हेम्ब्रम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया है।

पुलिस ने महिला के छोटे बेटे राजीब हेम्ब्रम और उसकी पत्नी शिवानी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

मृतका के एक अन्य बेटे जयंत बर्मन ने बताया कि वह अपनी मां और भाई के घर से कुछ दूरी पर रहता है। उसके अनुसार, बुधवार सुबह उसकी बहन दौड़ते हुए उसके पास आई और बताया कि उसका भाई उनकी मां की पिटाई कर रहा है।

जयंत ने कहा, "मैं तुरंत वहां पहुंचा तो देखा कि मेरी मां खून से लथपथ हालत में पड़ी थी। जब मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।"

जयंत ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पिता ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत थे और सेवानिवृत्ति के समय उन्हें 40 लाख रुपए मिले थे। उसका दावा है कि उसका भाई राजीब उस रकम की मांग कर रहा था, जबकि उनकी मां पैसे देने को तैयार नहीं थीं।

उसने आरोप लगाया, "इसी वजह से राजीब लंबे समय से घर में विवाद कर रहा था। उसी पैसे के लिए उसने मेरी मां की हत्या कर दी।"

स्थानीय निवासी संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने महिला की मौत की खबर सुनी है, लेकिन मौत का कारण नहीं जानते। उन्होंने कहा, "परिवार के कुछ लोग कह रहे हैं कि वह सीढ़ियों से गिर गई थीं, जबकि कुछ लोग हत्या की बात कर रहे हैं। मामले की जांच पुलिस को करनी चाहिए।"

घटना की सूचना मिलने के बाद आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस और आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के डीसी (सेंट्रल) ध्रुव दास मौके पर पहुंचे।

डीसी ध्रुव दास ने कहा कि एक महिला की मौत हुई है, लेकिन फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं है।

उन्होंने बताया, "शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। अभी तक परिवार की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। फिलहाल इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है।"

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी