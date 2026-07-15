असम युवाओं के लिए बना रहा है मजबूत स्किल इकोसिस्टम : सीएम हिमंता

गुवाहाटी, 15 जुलाई (आईएएनएस)। 'विश्व युवा कौशल दिवस' के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि कुशल और सशक्त युवा शक्ति ही 'विकसित असम' और 'विकसित भारत' की नींव है। उन्होंने कौशल शिक्षा और उद्योग-जुड़ी ट्रेनिंग को मजबूत करने के लिए राज्य की पहलों पर जोर दिया।

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मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि असम के युवा अपनी महत्वाकांक्षाओं को कामयाबी में बदल रहे हैं और राज्य की तरक्की की कहानी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि विश्व युवा कौशल दिवस पर, हम असम के उन युवाओं की सराहना करते हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को कामयाबी में बदल रहे हैं और राज्य की तरक्की की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान दिया है ताकि युवाओं को तेजी से बदलती ग्लोबल इकॉनमी में सफल होने के लिए जरूरी जानकारी और हुनर ​​मिल सके।

मुख्यमंत्री के अनुसार, असम के 1,700 से ज्यादा स्कूलों में स्किल एजुकेशन शुरू की गई है, साथ ही रोजगार की क्षमता बढ़ाने और शिक्षा व नौकरी बाजार की जरूरतों के बीच के अंतर को कम करने के लिए इंडस्ट्री से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम का विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सरमा ने अलग-अलग सेक्टर में उभरते मौकों के लिए राज्य के युवाओं को तैयार करने में असम स्किल यूनिवर्सिटी और दूसरे स्किल डेवलपमेंट संस्थानों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "1,700 से ज्यादा स्कूलों में स्किल एजुकेशन, इंडस्ट्री से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम और असम स्किल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के जरिए, असम एक मजबूत इकोसिस्टम बना रहा है जो युवाओं को बदलती दुनिया में सफल होने के लिए ज़रूरी जानकारी और हुनर ​​से लैस करता है।"

मुख्यमंत्री ने फिर से कहा कि स्किल डेवलपमेंट में निवेश राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि सरकार एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार करना चाहती है जो भविष्य के लिए तैयार हो और आर्थिक विकास व औद्योगिक विस्तार में योगदान दे सके।

हाल के वर्षों में राज्य ने युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए वोकेशनल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री पार्टनरशिप पर अपना ध्यान बढ़ाया है। कई सरकारी पहलों का मकसद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को उभरते उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से ढालना भी रहा है।

हर साल 15 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस, रोज़गार, अच्छे काम और टिकाऊ विकास के लिए युवाओं को टेक्निकल, वोकेशनल और एंटरप्रेन्योरियल हुनर ​​से लैस करने के महत्व को मान्यता देता है।

--आईएएनएस

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