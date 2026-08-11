असम: स्थायी समिति ने 66 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावों को दी मंजूरी, वित्तीय अनुशासन पर जोर

गुवाहाटी, 11 अगस्त (आईएएनएस)। असम सरकार की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी (एसएफसी) ने चार विभागों से जुड़े 66 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा कर उन्हें मंजूरी दे दी है।

कमेटी ने सरकारी फंड के समझदारी से इस्तेमाल, प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने और विकास के ऐसे नतीजे हासिल करने पर जोर दिया, जिन्हें मापा जा सके। ये प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास, गृह एवं राजनीतिक, परिवहन, और उद्योग, वाणिज्य एवं सार्वजनिक उद्यम विभागों से जुड़े हैं।

मुख्य प्रस्तावों में कमेटी ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2026-27 के लिए 25 करोड़ रुपए के आवंटन पर विचार किया।

इसमें से 10 करोड़ रुपए आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित प्री-स्कूल बच्चों को बर्तन किट उपलब्ध कराने के लिए तय किए गए हैं, जबकि 15 करोड़ रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (मिनी) और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए 'टर्मिनल बेनिफिट स्कीम' के तहत प्रस्तावित किए गए हैं।

एसएफसी ने 'सरेंडर-कम-रिहैबिलिटेशन स्कीम' (आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना) के तहत गृह और राजनीतिक विभाग के 14.32 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की भी समीक्षा की।

इस योजना के तहत, 358 कुकी और हमार समूहों के सदस्यों को उनके सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास में मदद के लिए 4 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

यह कार्यक्रम विशेष शाखा मुख्यालय, असम के माध्यम से लागू किया जाएगा। कमेटी ने नोट किया कि संबंधित बजट के तहत वर्तमान में 32.57 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं।

परिवहन विभाग में कमेटी ने कामरूप जिले के अमीनगांव में जिला परिवहन कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 10.92 करोड़ रुपए की राशि को फिर से मंजूरी दी।

इस परियोजना में 72 प्रतिशत फिजिकल और 58.74 प्रतिशत वित्तीय प्रगति दर्ज की गई है, और 6.41 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

समिति ने अधिकारियों को शेष कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम विभाग के 15.72 करोड़ रुपए के संशोधित वार्षिक प्रशासन प्रस्ताव की भी समीक्षा की गई।

इस प्रस्ताव में सोनितपुर के दिघलीचपरी में औद्योगिक एस्टेट में एक समर्पित 33 केवी बिजली लाइन और कंट्रोल रूम के साथ 2x5 एमवीए, 33/11 केवी सब-स्टेशन की स्थापना शामिल है।

परियोजना ने 90 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल कर ली है और 6.74 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। चालू होने पर इससे एस्टेट में उद्योगों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

एसएफसी ने वित्तीय और खरीद नियमों का सख्ती से पालन करने, फंड के डायवर्जन को रोकने और कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने पर जोर दिया।

--आईएएनएस

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