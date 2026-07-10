असम सरकार गुवाहाटी में मेट्रो रेल की संभावनाओं का अध्ययन करेगी : सीएम हिमंता सरमा

गुवाहाटी, 10 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार प्रस्तावित गुवाहाटी रिंग रोड के साथ मेट्रो रेल सिस्टम शुरू करने के लिए एक अध्ययन कराएगी। यह रिंग रोड 2026-27 के राज्य बजट में घोषित शहरी आवागमन की एक बड़ी पहल है।

Read More

विधानसभा में वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ द्वारा बजट पेश किए जाने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर इस घोषणा को साझा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित मेट्रो रेल कॉरिडोर गुवाहाटी रिंग रोड के साथ-साथ चलेगा ताकि शहर में आसानी से यात्रा की जा सके और शहरी परिवहन की गुणवत्ता में सुधार हो।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "गुवाहाटी रिंग रोड के रास्ते पर जल्द ही एक नई मेट्रो रेल प्रणाली चलेगी, जिससे यात्रा आसान होगी और लोगों का जीवन बेहतर बनेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया जाएगा।"

बजट प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सरकार सबसे पहले गुवाहाटी रिंग रोड के साथ या उसके ऊपर मेट्रो रेल प्रणाली को जोड़ने की तकनीकी, वित्तीय और परिचालन संबंधी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन करेगी।

इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट से रिंग रोड को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। रिंग रोड राज्य की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य शहर के केंद्र से गुजरने वाले ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़कर गुवाहाटी में भीड़ कम करना और प्रमुख शहरी व उप-शहरी इलाकों से कनेक्टिविटी बेहतर बनाना है।

अगर इसे लागू किया जाता है, तो मेट्रो रेल प्रणाली असम का पहला मास रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क बन जाएगा। इससे गुवाहाटी में सार्वजनिक परिवहन के काफी मजबूत होने की उम्मीद है, जहां पिछले दशक में तेजी से शहरीकरण हुआ है और वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

शुक्रवार को वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ द्वारा पेश किए गए बजट में असम की बढ़ती अर्थव्यवस्था और फैलते शहरी केंद्रों को सहारा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी आवागमन और लंबी अवधि की परिवहन योजना पर खास जोर दिया गया।

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लागू करने पर सरकार के अंतिम फैसले से पहले, व्यवहार्यता अध्ययन में सबसे उपयुक्त रूट, प्रोजेक्ट की लागत, यात्रियों की मांग, फंडिंग मॉडल और इसे लागू करने की रणनीति तय की जाएगी।

यह घोषणा गुवाहाटी के लिए एक और बड़े शहरी बुनियादी ढांचे के प्रस्ताव को दर्शाती है। सरकार का लक्ष्य एकीकृत सड़क और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के माध्यम से शहर को एक आधुनिक और टिकाऊ मेट्रोपॉलिटन हब में बदलना है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम