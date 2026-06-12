असम: सिलचर नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू, एसईसी ने वार्डवार मतदाता सूची कार्यक्रम जारी किया

गुवाहाटी, 12 जून (आईएएनएस)। असम राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने शुक्रवार को नवगठित सिलचर नगर निगम (एसएमसी) के पहले चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी। आयोग ने निगम के 42 वार्डों के लिए वार्डवार मतदाता सूची के तैयार करने, अद्यतन करने और प्रकाशन का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है।

Read More

राज्य निर्वाचन आयुक्त रंजन शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आगामी नगर निगम चुनाव के लिए मतदाता सूची का आधार विधानसभा निर्वाचन नामावली होगी, जिसमें 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि माना जाएगा।

जारी कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता सूची तैयार करने का प्रारंभिक कार्य 12 जून से 18 जून तक किया जाएगा। इसके बाद 19 जून से 28 जून तक मतदाता सूची का अद्यतन किया जाएगा। 29 जून को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि 6 जुलाई तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।

दावे और आपत्तियों का निस्तारण 13 जुलाई तक किया जाएगा और 15 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

यह अधिसूचना असम सरकार द्वारा असम नगर निगम अधिनियम, 2022 के तहत 42 वार्डों वाले सिलचर नगर निगम के गठन के बाद जारी की गई है। यह कदम शहर के शहरी प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है।

गौरतलब है कि जून 2024 में 142 वर्ष पुराने सिलचर नगर बोर्ड को आधिकारिक रूप से नगर निगम में परिवर्तित किया गया था। वर्ष 1882 से अस्तित्व में रहे इस प्रशासनिक ढांचे की जगह नगर निगम व्यवस्था लागू होने को बराक घाटी के सबसे बड़े शहर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना गया था।

राजनीतिक नेताओं ने उम्मीद जताई थी कि नगर निगम बनने से सिलचर को अधिक वित्तीय संसाधन मिलेंगे और आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलेगी। हालांकि, स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं अब भी स्वच्छ पेयजल, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी शहरी सुविधाओं में सुधार पर केंद्रित हैं।

मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब सिलचर नगर निगम के पहले चुनाव की तारीखों की घोषणा पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

--आईएएनएस

डीएससी