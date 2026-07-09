असम: स्कूल के प्रधानाध्यापक पर यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

गुवाहाटी, 9 जुलाई (आईएएनएस)। असम के धुबरी जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक महिला का यौन उत्पीड़न करने और उसे अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

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आरोपी की पहचान धुबरी जिले के कचुवार खास गांव निवासी शाहजहां हुसैन शेख के रूप में हुई है। आरोपी 333 सोहराब चार प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत था।

पुलिस के अनुसार, महिला ने अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि शेख ने उसका यौन शोषण किया और उसे बार-बार अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। उसने यह भी दावा किया कि कथित घटनाएं उस स्कूल के आसपास के क्षेत्र में हुईं जहां आरोपी तैनात था।

शिकायत मिलने पर पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत धुबरी जिले के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस ने गुरुवार को शेख को धुबरी जिला न्यायालय में पेश किया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की मांग की।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।

अधिकारी ने कहा कि संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम आरोपों के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर रहे हैं और जांच के परिणाम के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस कथित घटना ने इलाके के निवासियों के बीच चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि आरोपी एक ऐसे शिक्षण संस्थान का प्रमुख था जिसे युवा छात्रों के कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के तहत संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही घटनाक्रम का पता लगाने के लिए अतिरिक्त सबूत भी जुटाए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

--आईएएनएस

एमएस/