असम में सड़क पर हुई झड़प के आरोपी का भाजपा से कोई संबंध नहीं: हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी, 7 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि गुवाहाटी में हुई सड़क हिंसा की घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि आरोपी का भाजपा से कोई संबंध नहीं है।

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मुख्यमंत्री का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों के बीच आया है जिनमें आरोपी को भाजपा का युवा नेता बताया जा रहा है। इस घटना का वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद व्यापक आक्रोश फैल गया था।

सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका भाजपा से कोई संबंध नहीं है।

राज्य सरकार की इस तरह की घटनाओं के प्रति जीरो टोलरेंस नीति को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर हिंसा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरमा ने आगे कहा कि असम में सड़क हिंसा की कोई जगह नहीं है। ऐसे कृत्यों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को कानून का सामना करना पड़ेगा।

गुवाहाटी में दो वाहन चालकों के बीच कथित झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा साझा किए जाने के बाद यह स्पष्टीकरण आया।

वीडियो में कथित तौर पर सड़क पर हुई कहासुनी के बाद एक कार चालक पर हमला करते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई गई।

इस घटना ने राजनीतिक बहस छेड़ दी, क्योंकि ऑनलाइन यह दावा किया गया कि आरोपी का संबंध सत्तारूढ़ भाजपा से है।

हालांकि, मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने इस घटना के संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक लगाए गए आरोपों या झड़प के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है।

वायरल वीडियो ने शहरी क्षेत्रों में आक्रामक ड्राइविंग और रोड रेज की घटनाओं को लेकर व्यापक जन चिंता पैदा कर दी है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों ने अधिकारियों से दोषियों पर त्वरित मुकदमा चलाने और सड़कों पर हिंसक व्यवहार के खिलाफ प्रवर्तन को मजबूत करने का आग्रह किया है।

असम सरकार ने बार-बार कहा है कि कानून-व्यवस्था के उल्लंघन के मामलों में शामिल लोगों की पृष्ठभूमि या संबद्धता की परवाह किए बिना सख्ती से निपटा जाएगा।

घटना की आगे की जांच जारी है और पुलिस द्वारा जांच के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने और वीडियो फुटेज की जांच करने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमएस/