असम में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या बढ़कर हुई 17.29 लाख: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

गुवाहाटी, 9 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनकर उभरा है।

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मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि वर्तमान में असम में विभिन्न क्षेत्रों में 17.29 लाख पंजीकृत एमएसएमई संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र का और विस्तार करना चाहती है।

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में असम में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। यह एक सकारात्मक संकेत है और हम इसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि हर नया उद्यम रोजगार के नए अवसर पैदा करता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम जो भी नया उद्यम शुरू करते हैं, वह रोजगार, अवसर और अधिक शांतिपूर्ण, समृद्ध तथा स्थिर असम की दिशा में एक निवेश है।"

उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र की प्रगति से जुड़ा एक ग्राफ भी साझा किया और इसे असम की आर्थिक प्रगति का प्रमुख स्तंभ बताया।

एमएसएमई क्षेत्र विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प, सेवा, व्यापार तथा कृषि आधारित उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही यह स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देता है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराता है।

राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में उद्यमिता को बढ़ावा देने, नियमों को सरल बनाने और छोटे कारोबारियों के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच आसान करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं।

सरकार ने एडवांटेज असम जैसी पहलों के जरिए निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ स्टार्टअप, औद्योगिक विस्तार और कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया है, ताकि एमएसएमई क्षेत्र को और मजबूत किया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, पंजीकृत उद्यमों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि अधिक व्यवसाय औपचारिक व्यवस्था से जुड़ रहे हैं और एमएसएमई के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है।

राज्य सरकार का मानना है कि मजबूत एमएसएमई क्षेत्र समावेशी आर्थिक विकास, बेरोजगारी कम करने और लोगों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सरकार को उम्मीद है कि औद्योगिक गतिविधियों और निवेश में बढ़ोतरी के साथ आने वाले समय में एमएसएमई क्षेत्र असम के आर्थिक विकास, निर्यात बढ़ाने और पूर्वोत्तर भारत में राज्य को एक उभरते औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में और बड़ी भूमिका निभाएगा।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी