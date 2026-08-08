असम में बाढ़ से 13 जिलों में 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित, मृतकों की संख्या 98 तक पहुंची

गुवाहाटी, 8 अगस्त (आईएएनएस)। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां 13 जिलों में 15 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ के प्रभाव से जूझ रहे हैं, जबकि इस साल की बाढ़ में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 98 हो गई है।

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असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अनुसार, वर्तमान में 13 जिलों के 33 राजस्व सर्किलों में फैले 464 गांवों में 1,55,849 लोग प्रभावित हैं।

शिवसागर सबसे अधिक प्रभावित जिला रहा, जहां 48,286 लोग प्रभावित हुए, उसके बाद गोलाघाट में 58,750, जोरहाट में 25,259, चराइदेव में 12,779, नागांव में 5,424, दरांग में 3,367 और धेमाजी में 1,265 लोग प्रभावित हुए। राज्य भर में 10,748.64 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले फसल के खेत अभी भी जलमग्न हैं।

एएसडीएमए की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रभावित जिलों में 73 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र कार्यरत हैं, जो हजारों विस्थापित लोगों को आश्रय और सहायता प्रदान कर रहे हैं।

फिलहाल कुल 10,326 कैदी राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि 6,881 लोगों को राहत वितरण केंद्रों के माध्यम से सहायता मिल रही है।

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह गोलाघाट और नुमालीगढ़ में धनसिरी (दक्षिण) नदी, साथ ही श्रीभूमि जिले में कुशियारा नदी, खतरे के स्तर से ऊपर बह रही थीं, हालांकि कोई भी नदी अपने उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर नहीं बह रही थी। इस आपदा से पशुधन भी प्रभावित हुआ है, जिसमें 47,879 जानवर प्रभावित हुए हैं।

प्रभावित जिलों में आवासीय संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचने की खबर है, जिनमें 126 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 344 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

प्रभावित क्षेत्रों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), नागरिक सुरक्षा कर्मियों और अन्य एजेंसियों द्वारा बचाव और राहत अभियान जारी रहे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 219 बचाव दल, आठ नौकाएं और कई चिकित्सा दल तैनात किए गए हैं, जबकि प्रभावित आबादी के बीच अनाज, पीने का पानी, शिशु आहार और अन्य आवश्यक आपूर्ति सहित राहत सामग्री वितरित की जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि वे बाढ़ की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि कई नदियों में जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस