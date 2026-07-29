असम में बाढ़: पूर्व विधायक ने सरकार से स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन प्रोजेक्ट शुरू करने की अपील की

गुवाहाटी, 29 जुलाई (आईएएनएस)। असम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधायक देबब्रत सैकिया ने असम सरकार से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के तहत स्पेशल इंटीग्रेटेड दिखो नदी बेसिन पुनर्वास परियोजना शुरू करने की अपील की है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लंबे समय के पुनर्वास और ऊपरी असम में पारिस्थितिक पुनर्स्थापन की मांग की है।

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चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा को दिए गए एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन में, सैकिया ने कहा कि शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और आस-पास के जिलों में आई भयानक बाढ़ के लिए अस्थायी राहत उपायों के बजाय एक बड़े पुनर्वास पैकेज की जरूरत थी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि हाल की बाढ़ के दौरान शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक था, जहां अलग-अलग स्टेज पर लगभग तीन लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि नजीरा को-डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा तबाही हुई, जिसमें घरों का गिरना, बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान, मछली पालन और जानवरों को नुकसान, और गांवों का लंबे समय तक डूबे रहना शामिल है।

सैकिया ने प्रस्ताव दिया कि राज्य पूरे दिखो नदी बेसिन को डीएमएफटी और पीएमकेकेकेवाई के तहत एक स्पेशल पुनर्वास परियोजना की घोषणा करे।

उन्होंने कहा कि बाढ़ के सही कारणों का साइंटिफिक असेसमेंट जरूरी है और उन्होंने सीधे तौर पर माइनिंग एक्टिविटीज को आपदा के लिए जिम्मेदार ठहराने से परहेज किया। उन्होंने इस बात की एक्सपर्ट जांच की मांग की कि क्या ऑथराइज्ड और गैर-कानूनी माइनिंग, नदी की बनावट में बदलाव और दूसरे इंसानी दखल ने तबाही को और बढ़ाया।

ज्ञापन में एक हाई-लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी मांग की गई है, जिसमें माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एएसडीएमए, आईआईटी गुवाहाटी के अधिकारी, नदी के साइंटिस्ट, एनवायरनमेंटल एक्सपर्ट और प्रभावित समुदायों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात कही गई है। यह कमेटी दिखो बेसिन पर माइनिंग के कुल असर की जांच करेगी और लंबे समय तक बाढ़ से बचने के उपाय सुझाएगी।

दूसरी मांगों के अलावा, सैकिया ने परमानेंट डिज़ास्टर-रेजिलिएंट हाउसिंग, रोजी-रोटी ठीक करने के लिए ग्रांट, खेतों से रेत और गाद को साइंटिफिक तरीके से हटाने, खराब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने, दिखो नदी की इकोलॉजिकल मरम्मत, माइनिंग एक्टिविटीज की कड़ी मॉनिटरिंग और डीएमएफटी फंड का पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल करने की मांग की।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से घोषित मौजूदा मुआवजा उन परिवारों के लिए काफी नहीं होगा जिन्होंने अपने घर और रोजी-रोटी खो दी है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम