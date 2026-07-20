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असम में अगले पांच दिन भारी बारिश का अलर्ट, निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 20, 2026, 01:20 PM
असम में अगले पांच दिन भारी बारिश का अलर्ट, निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह

गुवाहाटी, 20 जुलाई (आईएएनएस)। असम में अगले पांच दिनों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है और कुछ जगहों पर भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।

कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की भी संभावना है, इसलिए अधिकारियों ने लोगों खासकर निचले इलाकों में रहने वालों को सावधान रहने की सलाह दी है।

मौसम विभाग ने इन हालात की वजह मध्य असम और उससे सटे नगालैंड के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के बने रहने और उत्तर भारत से पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैले सक्रिय मानसून ट्रफ को बताया है।

आईएमडी ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान असम में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि गोलाघाट और धुबरी जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई।

जोरहाट, शिवसागर, सोनितपुर, कोकराझार, बिस्वनाथ और नागांव जिलों के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की खबर है।

इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश कामरूप (मेट्रो) के पांडु में 20 सेमी, कामरूप के कुकुरमारा मिर्जा में 17 सेमी, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर 14 सेमी, बोकाखाट और गोलाघाट में 13-13 सेमी दर्ज की गई, जबकि अगोमनी और कामाख्या में 12 सेमी बारिश हुई।

अधिकारियों ने कहा कि लगातार हो रही बारिश से उन जिलों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति और खराब हो सकती है जो पहले से ही नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हैं।

आपदा प्रबंधन अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उन्होंने लोगों से मौसम संबंधी सलाह मानने और भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि वे स्थानीय स्तर पर बाढ़, कम दृश्यता, बिजली गिरने और सड़क यातायात में रुकावट के प्रति सतर्क रहें क्योंकि इस हफ्ते राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी