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असम में 2021 से अब तक 3,253 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ जब्त: सीएम सरमा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 07, 2026, 03:15 PM
असम में 2021 से अब तक 3,253 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ जब्त: सीएम सरमा

गुवाहाटी, 7 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के लगातार चल रहे मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत वर्ष 2021 से अब तक 3,253 करोड़ रुपये से अधिक के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं और 26,500 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ड्रग्स नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने तक यह अभियान जारी रखेगी।

मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि राज्य की प्रमुख पहल 'मिशन असम अगेंस्ट ड्रग्स' ने पिछले पांच वर्षों में निर्णायक परिणाम दिए हैं।

उन्होंने लिखा, "ड्रग्स के खिलाफ हमारी लगातार लड़ाई निर्णायक नतीजे दे रही है। 'मिशन असम अगेंस्ट ड्रग्स' के तहत 2021 से अब तक 3,253 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं और 26,500 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने तक यह अभियान जारी रहेगा।"

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 26,537 लोगों को मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया है। इसी अवधि में 3,253 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, कार्रवाई में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में 4,175 लोगों को ड्रग्स से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 4,901 हो गई। इसी तरह, जब्त किए गए नशीले पदार्थों का बाजार मूल्य 2021 में 383.64 करोड़ रुपये था, जो 2025 में बढ़कर 473.46 करोड़ रुपये हो गया।

वर्ष 2021 में सत्ता संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली असम सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को तेज किया है। राज्यभर में असम पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां नियमित रूप से छापेमारी कर रही हैं।

इन अभियानों के दौरान सैकड़ों किलोग्राम हेरोइन, मेथामफेटामाइन की गोलियां, गांजा और अन्य मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। विशेष रूप से अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय तस्करी मार्गों पर कार्रवाई तेज की गई है।

राज्य सरकार का कहना है कि गोल्डन ट्राएंगल क्षेत्र से जुड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी मार्गों के कारण असम की भौगोलिक स्थिति इसे मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति संवेदनशील बनाती है। इसी वजह से खुफिया जानकारी आधारित अभियान और सख्त प्रवर्तन लगातार जारी रखा जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि आगे भी संगठित ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी मजबूत करने और पूर्वोत्तर के रास्ते संचालित तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई जारी रहेगी।

--आईएएनएस

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