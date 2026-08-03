असम में 15 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या, पांच लोग गिरफ्तार

गुवाहाटी, 3 अगस्त (आईएएनएस)। असम पुलिस ने हैलाकांडी जिले में कटलीचेरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले अलोइ‌चोरा क्षेत्र में एक लड़‌की की उसके घर में हुई निर्मम हत्या के सिलसिले में सोमवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

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पुलिस ने बताया कि संदिग्धों को सोमवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। अधिकारी इस जघन्य अपराध के सभी संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार देर रात करीब 11:00 बजे हुई, जब घर पर 15 वर्षीय लड़की अकेली थी।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, लड़‌की पहले अपने परिवार के साथ पास के एक रिश्तेदार के घर दावत में शामिल होने गई थी। हालांकि, चचेरे भाई के साथ मामूली कहासुनी के बाद वह जल्दी घर लौट आई।

जब परिवार उस रात वापस लौटा तो उन्होंने उसका शव फर्श पर पड़ा पाया। हमला अत्यंत क्रूरता से किया गया था, उसका चेहरा और सिर बुरी तरह विकृत हो गए थे, जिससे परिवार के लिए उसका शरीर पहचानना लगभग असंभव हो गया था।

पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हत्या से पहले उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था, और उन्होंने शरीर पर पाए गए गंभीर घावों का हवाला दिया है।

इस अपराध का पता चलने पर क्षेत्र की जनता में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित निवासी सड़‌कों पर उतर आए और तत्काल कार्रवाई, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-6 को अवरुद्ध कर दिया।

हैलाकांडी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अमिताभ सिन्हा ने पुष्टि की कि एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पूछताछ के लिए पांच व्यक्तियों को तुरंत हिरासत में ले लिया है।

परिवार अभी भी इस बात पर कायम है कि यौन हिंसा हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे यौन उत्पीड़न के आरोपों की चिकित्सकीय पुष्टि करने और मौत के सटीक कारण का पता लगाने के लिए अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि अपराध में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फॉरेंसिक टीमों ने अपराध स्थल से सबूत एकत्र किए हैं और पुलिस वर्तमान में हत्या से पहले की घटनाओं के क्रम को पुनः स्थापित करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम