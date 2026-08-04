असम के राज्यपाल ने ऑनलाइन स्व-गणना कर जनगणना 2027 में भागीदारी की अपील की

गुवाहाटी, 4 अगस्त (आईएएनएस)। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मंगलवार को ऑनलाइन 'सेल्फ-एन्यूमरेशन (स्व-गणना) पोर्टल' के जरिए जनगणना 2027 के लिए अपनी जानकारी खुद दर्ज की। उन्होंने राज्य के लोगों से देशव्यापी जनगणना में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की और इसे बेहतर शासन और विकास की योजना बनाने के लिए एक जरूरी प्रक्रिया बताया।

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राज्यपाल ने लोक भवन में डायरेक्टर-कम-चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर बिस्वजीत पेगु और दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में यह प्रक्रिया पूरी की।

डिजिटल सेल्फ-एन्यूमरेशन ( स्व-गणना सुविधा) को सुरक्षित, पारदर्शी और इस्तेमाल में आसान बताते हुए आचार्य ने कहा कि यह ऑनलाइन सुविधा नागरिकों को आसानी से अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने और एक सटीक और भरोसेमंद राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में योगदान देने का मौका देती है।

असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कहा कि जनगणना देशभर में सबूतों पर आधारित नीति-निर्माण, असरदार गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं के समान वितरण का आधार है।

राज्यपाल ने कहा, "जनगणना कल्याणकारी योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने, संसाधनों के संतुलित आवंटन और जानकारीपूर्ण विकास नीतियों का आधार बनती है। समावेशी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए सटीक डेटा जरूरी है।"

असम के सभी योग्य निवासियों से अपील करते हुए आचार्य ने उनसे आग्रह किया कि वे 16 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए सेल्फ-एन्यूमरेशन की प्रक्रिया पूरी करें।

उन्होंने लोगों से यह भी अनुरोध किया कि वे 17 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होने वाली घर-घर जाकर की जाने वाली जनगणना के दौरान एन्यूमेरेटरों (गणना करने वालों) को सही और पूरी जानकारी देकर पूरा सहयोग दें।

राज्यपाल ने जोर दिया कि लोगों की सक्रिय भागीदारी से एक व्यापक और त्रुटि-मुक्त जनगणना सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विकास की योजनाएं मजबूत होंगी।

उन्होंने नागरिकों को अपने परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, दोस्तों और सहकर्मियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करने को कहा और कहा कि सामूहिक प्रयासों से भविष्य की नीति-निर्माण के लिए एक मजबूत डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों ने बताया कि सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा इसलिए शुरू की गई है ताकि जनगणना की प्रक्रिया को ज्यादा सुलभ और कुशल बनाया जा सके। इससे नागरिक फिजिकल एन्यूमरेशन (घर-घर जाकर गणना) शुरू होने से पहले ही ऑनलाइन अपने घर की जानकारी जमा कर सकते हैं।

लोक भवन में राज्यपाल के सेल्फ-एन्यूमरेशन के दौरान डायरेक्टर-कम-चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर बिस्वजीत पेगु और जनगणना संगठन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी