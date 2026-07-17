असम के मुख्यमंत्री ने माजबत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया

गुवाहाटी, 17 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनर्विकसित माजबत रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने के लिए धन्यवाद दिया।

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उन्होंने कहा कि केंद्र की अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के तहत इस ऐतिहासिक 117 साल पुराने स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा कि स्टेशन का पुनर्विकास पूर्वोत्तर में रेलवे अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने लिखा कि पुनर्विकसित माजबत रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस 117 साल पुराने स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इस पहल के तहत पूरे असम में 50 स्टेशनों का उन्नयन किया जा रहा है।

असम के उदलगुरी जिले में स्थित माजबत रेलवे स्टेशन इस क्षेत्र के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। उन्नत स्टेशन को बेहतर यात्री सुविधाओं, आधुनिक बुनियादी ढांचे और उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है ताकि यात्रा का बेहतर अनुभव प्रदान किया जा सके।

यह पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया गया है, जो केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों के लिए सुविधाओं, सुगम्यता और स्टेशन के बुनियादी ढांचे में सुधार करते हुए देश भर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है, साथ ही स्थानीय स्थापत्य विशेषताओं को भी शामिल करना है।

ब्रिटिश काल में लगभग 1909 में स्थापित माजबात रेलवे स्टेशन असम के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है और एक सदी से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र रहा है।

वर्तमान उदलगुरी जिले में स्थित यह स्टेशन उत्तरी असम के चाय उत्पादक क्षेत्रों को प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिससे चाय, लकड़ी, कृषि उत्पादों और यात्रियों की आवाजाही सुगम होती थी।

इसकी रणनीतिक स्थिति ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों और देश के शेष भाग के बीच संपर्क को भी मजबूत किया। दशकों से, यह स्टेशन इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक जीवन रेखा के रूप में विकसित हुआ है, जो माजबत और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सुगम बनाता है।

--आईएएनएस

एमएस/