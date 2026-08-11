असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल

गुवाहाटी, 11 अगस्त (आईएएनएस)। असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने मंगलवार को कहा कि राज्य के शिवसागर, नजीरा और चराइदेव जिलों में बाढ़ से प्रभावित स्कूलों में कक्षाएं 15 अगस्त के बाद फिर से शुरू होने की संभावना है, बशर्ते बाढ़ का पानी उतर जाए और जरूरी मरम्मत का काम पूरा हो जाए।

मंत्री ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित जिलों में 150 से ज्यादा स्कूल अभी भी बाढ़ के पानी, कीचड़ और जमा हुई गाद की वजह से डूबे हुए हैं या बुरी तरह प्रभावित हैं।

कई शिक्षण संस्थान बाढ़ की चपेट में आ गए थे, और पानी उतरने के बाद स्कूल परिसरों, क्लासरूम और आस-पास के इलाकों में कीचड़ और गाद जमा हो गई है।

अधिकारियों ने बताया कि परिसर की हालत ऐसी है कि छात्रों और शिक्षकों का तुरंत लौटना मुश्किल हो गया है।

मंत्री पेगू ने कहा कि शिक्षा विभाग प्रभावित स्कूलों की हालत का जायजा ले रहा है और परिसरों को फिर से खोलने लायक बनाने के लिए कदम उठा रहा है।

मंत्री के अनुसार, जमीनी हालात और बहाली के कामों की प्रगति के आधार पर, प्रभावित संस्थानों में 15 अगस्त के बाद कक्षाएं फिर से शुरू की जाएंगी।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ऊपरी असम के कई हिस्से बाढ़ की ताजा लहर के असर से जूझ रहे हैं।

हालांकि कई जगहों पर पानी का स्तर कम होने लगा है, लेकिन कई प्रभावित इलाकों में जल-जमाव और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुआ नुकसान अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है।

इस व्यवधान ने खास तौर पर शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, और बाढ़ प्रभावित कई जगहों पर स्कूल सामान्य रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं।

शिक्षा अधिकारी अब नियमित शैक्षणिक गतिविधियां फिर से शुरू करने से पहले जमा हुए कीचड़ और गाद को हटाने और स्कूल परिसरों को ठीक करने पर ध्यान दे रहे हैं।

विभाग से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह यह देखेगा कि क्या क्लासरूम और आने-जाने के रास्तों जैसी बुनियादी सुविधाएं छात्रों और शिक्षकों के लिए उपयुक्त हो गई हैं या नहीं।

प्रभावित जिलों में काफी व्यवधान देखा गया है क्योंकि बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक संस्थानों में घुस गया, जिससे लोगों को राहत, सुरक्षित स्थानों पर जाने और सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों पर ध्यान देना पड़ा।

अधिकारियों ने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किसी एक तारीख के बजाय स्थानीय हालात के आधार पर किया जाएगा, और परिसरों की सुरक्षा और तैयारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति पर नज़र रख रही है और बहाली के कामों में तालमेल बिठा रही है क्योंकि लोग धीरे-धीरे सामान्य जीवन में लौट रहे हैं।

शिवसागर, नजीरा और चराइदेव के छात्रों के लिए, स्कूल खुलने में देरी का मतलब है कि शैक्षणिक गतिविधियां तभी शुरू होंगी जब उनके स्कूलों की सफाई हो जाएगी और वे काम करने लायक हो जाएंगे।

उम्मीद है कि शिक्षा विभाग अलग-अलग संस्थानों को फिर से खोलने पर अंतिम फैसला लेने से पहले आने वाले दिनों में प्रभावित परिसरों की स्थिति पर नजर रखना जारी रखेगा।

--आईएएनएस

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