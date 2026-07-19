असम बाढ़ में 57,000 से अधिक लोग प्रभावित, एक व्यक्ति की मौत

गुवाहाटी, 19 जुलाई (आईएएनएस)। रविवार को असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इस दौरान आठ जिलों में 57,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए, जबकि शिवसागर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में इस वर्ष बाढ़ से संबंधित मौतों की कुल संख्या पांच हो गई है।

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असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अनुसार, बाढ़ से धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराइदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर, उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हुए हैं। कुल 22 राजस्व सर्कल और 298 गांव जलमग्न हैं, जहां 57,199 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 3,874.84 हेक्टेयर फसल क्षेत्र भी जलमग्न हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ से संबंधित नवीनतम मौत शिवसागर जिले के अमगुरी राजस्व सर्कल से मिली है। इस मौसम में अब तक बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर पांच हो गई है।

चेनिमारी (खोवांग) में बुरहिदिहिंग नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जबकि किसी भी नदी के जलस्तर में उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर प्रवाह की सूचना नहीं मिली है।

एएसडीएमए ने बताया कि प्रभावित जिलों में 14 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र कार्यरत हैं। लगभग 440 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जबकि 3,648 लोगों को राहत वितरण केंद्रों के माध्यम से सहायता मिल रही है। बाढ़ के पानी से पशुधन भी प्रभावित हुआ है, जिनमें से 37,558 जानवर प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अधिकांश धेमाजी जिले में हैं।

अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान जारी हैं। इस बीच, जोरहाट जिले के कुछ हिस्सों में शहरी बाढ़ का प्रकोप जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि दो राजस्व सर्किल और बोहोतिया, नौसोलिया, बोर अहोम, सोनारी, चिरोतिया गांव, पश्चिम बोंगल पुखुरी, ताराजन सोनारी गांव, राजामैदाम, टीआरपी रोड, पारिजात नगर, अतीलागांव और कुशार नगर सहित कई इलाके जलमग्न हैं। शहरी बाढ़ से लगभग 1,831 लोग प्रभावित हुए हैं।

अधिकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन, आपदा राहत एजेंसियों के साथ मिलकर, स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावित निवासियों को राहत पहुंचा रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/