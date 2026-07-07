असम: ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पुराना सरायघाट पुल दो महीने तक बंद रहेगा

गुवाहाटी, 7 जुलाई (आईएएनएस)। असम के कामरूप (मेट्रो) जिला प्रशासन ने मंगलवार को घोषणा की कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पुराना सरायघाट पुल 16 जुलाई से 15 सितंबर तक भारी वाहनों के लिए बंद रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि छह दशक पुराने इस पुल की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा।
कामरूप (मेट्रो) जिला आयुक्त सुमित सत्तावन ने बताया कि ऐतिहासिक रेल-सह-सड़क पुल की मरम्मत का काम देख रहे तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों के बाद जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
संशोधित यातायात व्यवस्था के तहत दो महीने की अवधि के दौरान ट्रकों, बहु-धुरी वाहनों और अन्य भारी वाणिज्यिक वाहनों को इस पुल का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, हल्के मोटर वाहन, यात्री वाहन, दोपहिया वाहन और आपातकालीन सेवा वाहन मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार पुल पर चलते रहेंगे।
प्रशासन ने परिवहनकर्ताओं और वाणिज्यिक वाहन संचालकों को प्रतिबंध लागू रहने तक ब्रह्मपुत्र नदी पार करने के लिए नए सरायघाट पुल का उपयोग करने की सलाह दी है। यातायात पुलिस और अन्य विभागों को वैकल्पिक मार्ग पर सुचारू यातायात सुनिश्चित करने और भीड़भाड़ को कम करने के निर्देश दिए गए हैं।
1962 में चालू हुआ पुराना सरायघाट पुल ब्रह्मपुत्र पर भारत का पहला रेल-सह-सड़क पुल होने के नाते ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांच दशकों से अधिक समय तक इसने गुवाहाटी को उत्तरी असम और पूर्वोत्तर के शेष भाग से जोड़ने वाले प्रमुख सड़क मार्ग के रूप में कार्य किया और क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हालांकि, यातायात की बढ़ती मात्रा और पुल की पुरानी संरचना को देखते हुए अधिकारियों ने इसकी परिचालन अवधि बढ़ाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर रखरखाव और सुदृढ़ीकरण कार्य किए हैं।
पुराने पुल के निकट स्थित चार लेन वाले नए सरायघाट पुल का उद्घाटन 2017 में किया गया था। इसका निर्माण यातायात की भीड़ कम करने और ब्रह्मपुत्र नदी पार करने वाले वाहनों के लिए एक आधुनिक विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके चालू होने के बाद से जब भी पुराने पुल पर मरम्मत कार्य किया जाता है, भारी वाणिज्यिक यातायात को अक्सर नए पुल की ओर मोड़ दिया जाता है।