असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने मुझे गिरफ्तार करायाः उदयनिधि स्टालिन

चेन्नई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने पुलिस की गिरफ्त से रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री सी. विजय जोसेफ पर हमला बोला है। उदयनिधि ने दावा किया है कि टीवीके सरकार ने असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुझे गिरफ्तार कराया है।

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उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में सुबह उनके घर से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उदयनिधि स्टालिन से तंजावुर जिले के सेंगिपट्टी पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद देर रात उदयनिधि को बेल पर रिहा कर दिया गया।

डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "किसानों की समस्याएं दूर करने में नाकाम 'सोफा सरकार' असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुझे गिरफ्तार कर रही है। मुख्यमंत्री ने मेरे खिलाफ बदनामी फैलाने के लिए सत्ताधारी पार्टी का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तंजावुर विरोध प्रदर्शन के दौरान मैंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने झूठे मामले दर्ज करवाकर और मुझे चेन्नई से तंजावुर के बीच बार-बार चक्कर लगवाकर किसी को खुश करने की कोशिश की है।"

स्टालिन ने आगे कहा, "गिरफ्तारी के समय, मैंने मीडिया से कहा था कि मैं इस गिरफ्तारी को एक नाटक मानता हूं। मैं पुलिस के डर से भागा नहीं था। हालांकि, पूरा देश जानता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री करूर में 41 लोगों की मौत के बावजूद गिरफ्तारी के डर से घबराकर कैसे भाग गए थे। उन्होंने न तो पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की और न ही मीडिया का सामना किया। ये वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने करूर में इतनी जानें जाने के बावजूद अगले ही महीने एक फिल्म के प्रमोशन के लिए डांस परफॉर्मेंस देने के लिए मलेशिया की यात्रा की थी। मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी का डर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं है। मैं कलैगनार का पोता हूं, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन का बेटा।"

उदयनिधि ने कहा, "अगर किसानों के लिए लड़ते हुए गिरफ्तार होना पड़े, तो मैं एक बार नहीं, बल्कि सौ बार गिरफ्तार होने को तैयार हूं। मैं किसानों की भलाई के लिए न सिर्फ 300 किलोमीटर, बल्कि 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल मार्च करने को तैयार हूं। यह मुझे रोक नहीं पाएगा! मैं उन नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरी गिरफ्तारी की निंदा की और साथ ही तमिलनाडु भर में पार्टी के उन साथियों का भी जिन्होंने मेरे समर्थन में एकजुटता दिखाई।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस