Shantipur Election 2026 : टिकट न मिलने पर शांतिपुर से स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे पूर्व भाजपा विधायक अरिंदम भट्टाचार्य, दीवारों पर समर्थन अभियान शुरू

नदिया: पश्चिम बंगाल के शांतिपुर से पूर्व भाजपा विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ने इस बार पार्टी टिकट न मिलने के बाद स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शांतिपुर की दीवारों पर उनके समर्थन में बिना किसी चुनावी चिह्न के लिखाई का अभियान जोरों पर है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है।

पूर्व विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जिन लोगों ने दीवारों पर लिखने का काम किया है, वे मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं। मैं उनमें से हर एक को जानता हूं और यह काम अभी भी जारी है। एक तरफ मैं उनसे कह सकता था कि ऐसा न करें, दूसरी तरफ मैं उनसे कह सकता था कि आगे बढ़ें। लोगों के दिलों में एक खास उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई, ठीक इसी वजह से यह अभियान चल रहा है। इसमें सिर्फ एक-दो लोग नहीं, बल्कि कई हजार लोग शामिल हैं।"

भट्टाचार्य ने कहा कि वे 'आत्मनिर्भरता' के सिद्धांत के समर्थक हैं, जिसे उन्होंने 2021 में भाजपा में शामिल होते समय सामने रखा था। उन्होंने आगे कहा, "अब जब हर कोई अपना समर्थन जाहिर कर रहा है, तो मेरा इरादा उनसे सीधे पूछने का है। अगर वे पुष्टि करते हैं कि सचमुच ‘आत्मनिर्भरता’ की जरूरत है, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ूंगा।"

पूर्व विधायक ने रानाघाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद जगन्नाथ सरकार पर भी तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, "2021 में शांतिपुर में भाजपा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उस व्यक्ति ने डींग मारी कि ‘मैं हीरो बन गया हूं, मैंने ही जीत हासिल की है’। उन्होंने आम जनता के वोटों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्होंने उन पार्टी कार्यकर्ताओं को भी निराश किया जिन्होंने सत्ताधारी पार्टी का विरोध करके उनकी जीत सुनिश्चित की थी।"

अरिंदम भट्टाचार्य ने कहा, "मैं अतीत में भी शांतिपुर की जनता के साथ खड़ा रहा हूं और आज भी उनके साथ खड़ा हूं।"

शांतिपुर में दीवार लेखन का यह अभियान बिना किसी चुनावी चिह्न के चल रहा है, जो स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अरिंदम भट्टाचार्य शांतिपुर में काफी लोकप्रिय रहे हैं और उनकी स्वतंत्र उम्मीदवारी से क्षेत्र की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है।

--आईएएनएस