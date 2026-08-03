अरुणाचल के गवर्नर ने ईटानगर की मेयर लिखा नारी तदार को सम्मानित किया

ईटानगर, 3 अगस्त (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर केटी परनाइक ने रविवार को ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (आईएमसी) की मेयर लिखा नारी तदार को ‘लैंड ऑफ द राइजिंग सन’ मेडलियन फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और राज्य की राजधानी को साफ-सुथरा, हरा-भरा और नागरिकों के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने में उनके बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया।

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ईटानगर के लोक भवन में यह अवॉर्ड देते हुए गवर्नर ने मेयर की समर्पित लीडरशिप की तारीफ की। उन्होंने नागरिक सेवाओं को मजबूत करने, साफ-सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने, और राजधानी क्षेत्र के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए पहल करने में मेयर के प्रयासों की सराहना की।

तादार और आईएमसी टीम को उनकी प्रतिबद्धता और सक्रिय सोच के लिए बधाई देते हुए परनाइक ने म्युनिसिपल सेवाओं को मजबूत करने में हुई प्रगति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक साफ और अच्छी तरह से मैनेज किया गया शहर नागरिकों और नागरिक अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी को दिखाता है और शहरी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है।

गवर्नर ने नगर निकाय को लोगों पर केंद्रित पहल जारी रखने और शहरी कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नए और टेक्नोलॉजी पर आधारित समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। ईटानगर को साफ-सुथरा, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यटन शहर बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए केटी परनाइक ने 'जीरो लिटर ईटानगर मिशन' शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस मिशन में सख्त नियम लागू करना, लोगों में जागरूकता फैलाना, सीसीटीवी से निगरानी, ​​मौके पर जुर्माना और नागरिकों द्वारा रिपोर्ट करने की व्यवस्था शामिल होगी।

उन्होंने कचरे को उसके स्रोत पर ही 100 प्रतिशत अलग-अलग करने के महत्व पर भी जोर दिया और हर घर, संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट और बाजार की दुकानों से गीले, सूखे और खतरनाक कचरे को अलग-अलग करने की अपील की।

राजधानी को प्लास्टिक-मुक्त बनाने की वकालत करते हुए गवर्नर ने सिंगल-यूज प्लास्टिक को खत्म करने और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बांस, बेंत और पर्यावरण के अनुकूल अन्य विकल्पों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

--आईएएनएस

एमएस/