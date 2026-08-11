अराजकता, झूठ और पाखंड के प्रतीक हैं राहुल गांधी : हर्ष मल्होत्रा

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्यमंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें अराजकता और झूठ का "पोस्टर बॉय" बताया और संसद में चर्चाओं से भागने की उनकी प्रवृत्ति पर सवाल उठाया।

मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मल्होत्रा ​​ने राहुल गांधी के दोहरे चरित्र और अराजक स्वभाव पर हमला बोला, जिसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थित झारखंड सरकार द्वारा छात्रों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार से उजागर हुआ है।

उन्होंने कहा, “मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को चुनौती देता हूं। संसद में आइए और देश से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा कीजिए, चाहे वह छात्र आंदोलन हो या कोई अन्य मामला। चर्चा से भागिए मत और संसद को बाधित मत कीजिए।”

उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी का पर्दाफाश होगा, जिन्होंने पहले छात्र आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की और अब संसद को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं।

हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा कि देश देख रहा है कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर-मंतर से युवाओं को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसके कुछ ही दिनों के बाद सोमवार को कांग्रेस समर्थित झारखंड सरकार द्वारा छात्र आंदोलन के हिंसक दमन ने उनके पाखंड को उजागर कर दिया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी आज अराजकता, झूठ और पाखंड के "पोस्टर बॉय" बन गए हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान कुछ आपराधिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों ने आंदोलन में घुसपैठ करने और हिंसा फैलाने का प्रयास किया और संसद में प्रवेश करने की भी कोशिश की थी।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी स्वयं प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर छात्र आंदोलन के दमन के बारे में झूठे दावे और गलत सूचनाएं फैलाने लगे, जिनमें उन पर पैलेट फायरिंग के आरोप भी शामिल थे। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में विशेषकर सोमवार को झारखंड में जो कुछ हुआ, उसने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का काला चेहरा उजागर कर दिया है।

उन्होंने राहुल गांधी को आगे आकर देश को बताना चाहिए कि वे कांग्रेस समर्थित हेमंत सोरेन सरकार को कब गिराएंगे अन्यथा देश यह निष्कर्ष निकालेगा कि झारखंड में छात्रों का दमन कांग्रेस की सहमति से हुआ था। संसद मुद्दों पर चर्चा करने का संवैधानिक मंच है।

उन्होंने कहा, "जो लोग अपनी जेब में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, वे न केवल संसद में चर्चाओं से भागकर संविधान की अवहेलना कर रहे हैं बल्कि संसद को हाईजैक करने का प्रयास भी कर रहे हैं।"

दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने गौरव खारी और युवा मोर्चा अध्यक्ष रजत चौधरी की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन किया। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता यासिर जिलानी और मीडिया रिलेशन प्रमुख सुभेंदु शेखर अवस्थी भी उपस्थित थे।

हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा कि दिल्ली में कुछ दलों ने सीजेपी नामक एक मंच बनाया और नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने की आड़ में युवाओं को भड़काने का प्रयास किया। उन्होंने देश के परिवर्तनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए हिंसा भड़काने की भी कोशिश की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण संवेदनशीलता का परिचय देते हुए दो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को छात्र नेताओं से बातचीत करने के लिए नियुक्त किया और उनकी सभी मांगों को स्वीकार कर लिया।

उन्होंने कहा कि इससे न केवल छात्रों का आंदोलन समाप्त हुआ बल्कि विपक्ष के असहयोग के बावजूद संसद में परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करने वाला कानून भी पारित हुआ।

दूसरी ओर, कांग्रेस समर्थित झारखंड सरकार द्वारा सोमवार को छात्रों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार ऐसा है जिसे देश कभी माफ नहीं करेगा।

हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा, “मैं न केवल प्रदेश अध्यक्ष हूं बल्कि केंद्रीय राज्यमंत्री भी हूं। संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ मिलकर हम प्रतिदिन यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी की हठधर्मिता के कारण बाधित हो रही संसद में देश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जारी रह सके। हालांकि विपक्ष टस से मस नहीं हुआ है।”

उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने सोमवार को खुले तौर पर कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि, राहुल गांधी और विपक्ष को बहस से पीछे नहीं हटना चाहिए।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि राहुल गांधी अपने रुख पर अड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें न तो छात्रों की चिंता है और न ही देश की; वे केवल कई महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी विधेयकों को पारित होने से रोकने के लिए संसद को बाधित कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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