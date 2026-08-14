आंध्र प्रदेश सरकार ने फायर डिपार्टमेंट को 252 करोड़ रुपए का अपग्रेड दिया

अमरावती, 14 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार 252.86 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक गाड़ियां और उपकरण खरीदकर अपने फायर डिपार्टमेंट को आधुनिक बना रही है।

उन्होंने बताया कि आग लगने की घटनाओं और आपदाओं के दौरान जान-माल की बेहतर सुरक्षा के लिए फायर डिपार्टमेंट को आधुनिक बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री 15वें वित्त आयोग के फंड से खरीदी गई लगभग 40 करोड़ रुपए की कीमत वाली 58 अग्निशमन गाड़ियों के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों के फंड का इस्तेमाल करके कुल 252.86 करोड़ रुपए की लागत से चरणों में आधुनिक गाड़ियां और उपकरण खरीद रहे हैं। पहले चरण में, हमने पहले ही 33 करोड़ रुपए की लागत से 65 फायर टेंडर उपलब्ध कराए हैं। अभी-अभी हमने दूसरे चरण के तहत 40 करोड़ रुपए की लागत वाली 58 गाड़ियां लॉन्च की हैं।

उन्होंने घोषणा की कि सरकार जल्द ही तीसरे चरण में और फायर टेंडर और अग्निशमन उपकरण लाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार फायर स्टेशनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि हम पूरे राज्य में 17 नई फायर स्टेशन इमारतें बना रहे हैं, जिसमें प्रति इमारत 2.25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इनमें से छह का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। हम 36 अन्य फायर स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। हम पूरे राज्य में फायर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सीड एक्सेस रोड पर फायर सेफ्टी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, जहां अधिकारियों ने उन्हें इन गाड़ियों की खासियतों के बारे में जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि 18.68 करोड़ रुपए की लागत से 25 एडवांस्ड फायरफाइटिंग गाड़ियां शामिल की गई हैं। इन्हें ग्रामीण और जंगली इलाकों में इमरजेंसी से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि ये तेजी से दुर्घटना वाली जगहों पर पहुंचकर तुरंत आग बुझाने की सेवाएं दे सकें।

उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि बड़ी आग की घटनाओं के दौरान पानी की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 14.79 करोड़ रुपए की लागत से 20 वॉटर बाउजर तैयार किए गए हैं। हर बाउजर की क्षमता 14,000 लीटर है और ये शहरी व औद्योगिक इलाकों में आग पर काबू पाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

इसके अलावा, अधिकारियों ने 13 क्विक-रिस्पॉन्स, मल्टी-पर्पस फायरफाइटिंग गाड़ियों को शामिल करने की जानकारी दी। ये गाड़ियां अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं और इनकी कीमत 6.37 करोड़ रुपए है। ये तंग और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में तेजी से पहुंचने में सक्षम हैं।

इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अनीता, फायर सर्विसेज के डीजी वेंकटरमना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

--आईएएनएस

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