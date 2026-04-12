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Endowments Department : आय से अधिक संपत्ति मामले में सहायक आयुक्त सस्पेंड, पिछले महीने ही हटा था निलंबन

एसीबी कार्रवाई के बाद सहायक आयुक्त शांति निलंबित, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 12, 2026, 11:38 AM
आंध्र प्रदेश: आय से अधिक संपत्ति मामले में सहायक आयुक्त सस्पेंड, पिछले महीने ही हटा था निलंबन

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी के बाद एंडोमेंट्स विभाग की एक सहायक आयुक्त कालिंगिरी शांति को निलंबित कर दिया है।

आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि उनके निलंबन के आदेश आयुक्त के. रामचंद्रमोहन ने जारी किए।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 7 अप्रैल को शांति को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। जांच में सामने आया कि उनके पास करीब 1.37 करोड़ रुपए की संपत्ति पाई गई, जो उनकी ज्ञात आय से अधिक है।

उसी दिन विजयवाड़ा की एक अदालत ने उन्हें 21 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सरकारी नियमों के मुताबिक, किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर स्वतः निलंबित माना जाता है।

एसीबी अधिकारियों ने ताडेपल्ली, उंडावल्ली और विशाखापत्तनम सहित विभिन्न स्थानों पर करीब 10 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और संपत्तियों का खुलासा हुआ, जिनमें विशाखापत्तनम में एक फ्लैट, कुंचनपल्ली में जी+2 इमारत, 776 ग्राम सोने के आभूषण, करीब 3 किलो चांदी के सामान, 1.15 लाख कैश, लगभग 3 लाख रुपए बैंक बैलेंस, एक कार, एक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स शामिल हैं।

तलाशी के बाद एसीबी ने शांति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। एजेंसी ने यह कार्रवाई उस सूचना के आधार पर की, जिसमें आरोप था कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।

पिछले दो वर्षों में यह दूसरी बार है जब शांति को निलंबित किया गया है। उन्हें 2020 में आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एंडोमेंट्स विभाग में सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया था और उन्होंने विशाखापत्तनम व विजयवाड़ा में कार्य किया।

2024 में टीडीपी-नीत गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद अनियमितताओं के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था। वह जुलाई 2024 से मार्च 2026 तक निलंबित रहीं।

एंडोमेंट्स विभाग ने उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की थी और उनके चयन प्रक्रिया तक को लेकर गंभीर आरोपों पर विचार किया गया। पिछले महीने उनका निलंबन हटाया गया था और वह नई पोस्टिंग का इंतजार कर रही थीं।

--आईएएनएस

 

 

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