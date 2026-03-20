Andhra Pradesh Eid Holiday : रमजान की छुट्टी में बदलाव; अब 20 मार्च को नहीं, इस दिन रहेगा अवकाश

अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने रमजान (ईद-उल-फितर) के मौके पर घोषित छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। पहले यह छुट्टी शुक्रवार, 20 तारीख को घोषित की गई थी, लेकिन अब इसे बदलकर शनिवार, 21 तारीख कर दिया गया है। यह आदेश राज्य के मुख्य सचिव जी. साई प्रसाद ने जारी किए।

दरअसल, ईद-उल-फितर का त्योहार इस्लामी कैलेंडर के नए महीने शव्वाल के चांद दिखने पर निर्भर करता है। इस बार 19 तारीख को चांद दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से त्योहार की तारीख आगे बढ़ गई। इसी को ध्यान में रखते हुए वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सरकार से छुट्टी की तारीख बदलने का अनुरोध किया था। सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है।

मुख्य सचिव ने साफ किया कि अब शुक्रवार, 20 तारीख को सभी सरकारी दफ्तर सामान्य रूप से काम करेंगे। यानी आज के दिन कोई छुट्टी नहीं रहेगी और सभी कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। पहले से जो लोग छुट्टी की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें अब अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ेगा।

इसके साथ ही, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी छुट्टी की तारीख बदल दी गई है। यह बदलाव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत किया गया है। यानी बैंक और कुछ अन्य वित्तीय संस्थान भी अब शनिवार, 21 तारीख को बंद रहेंगे, न कि शुक्रवार को।

सरकार ने इस बदलाव को आधिकारिक आदेशों (जी.ओ. आरटी नंबर 612 और 613) के माध्यम से लागू किया है। यह फैसला पूरी तरह से धार्मिक परंपराओं और चांद के दिखाई देने पर आधारित है, जो ईद की तारीख तय करने में अहम भूमिका निभाता है।

अब राज्य में ईद-उल-फितर की छुट्टी शनिवार को मनाई जाएगी, जबकि शुक्रवार को सभी कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेंगे। लोगों से अपील की गई है कि वे इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाएं और किसी भी तरह की असुविधा से बचें।

--आईएएनएस