अनंतनाग में अंतर-जिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 20 करोड़ रुपये की 2.613 किलो हेरोइन बरामद

अनंतनाग, 30 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग पुलिस ने एक अंतर-ज़िला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से कुल 2.613 किलोग्राम हेरोइन (ब्राउन शुगर) बरामद की है। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई हल्मुल्ला क्षेत्र में नियमित नाका चेकिंग के दौरान की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधि के आधार पर जेके 09 बी 2808 नंबर की एक इग्निस कार को रोका। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें छिपाकर रखे गए हेरोइन (ब्राउन शुगर) के चार पैकेट बरामद हुए। इसके बाद मौके पर ही चालक को हिरासत में ले लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान इश्तियाक अहमद मोगल के रूप में हुई है, जो प्राडा, तंगदार का निवासी है। वह अब्दुल रशीद मोगल का पुत्र बताया गया है। प्रारंभिक बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत आरोपी को नोटिस देकर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। इसके बाद ली गई उसकी व्यक्तिगत तलाशी में हेरोइन (ब्राउन शुगर) का एक और पैकेट बरामद हुआ। इस अतिरिक्त बरामदगी के बाद जब्त हेरोइन की कुल मात्रा 2.613 किलोग्राम हो गई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जांच का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थ की सप्लाई चेन, इसके स्रोत, वित्तीय लेन-देन और इसे किस स्थान तक पहुंचाया जाना था, इसका पता लगाना है। पुलिस इस मामले में पीछे और आगे दोनों तरह के नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है।

अनंतनाग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त या तस्करी से संबंधित कोई विश्वसनीय जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समाज को नशे के खतरे से सुरक्षित रखने के अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

--आईएएनएस

एसएके/एएस