एम्स-बिलासपुर में 69 सीनियर रेजिडेंट पदों पर नौकरी का मौका, 21 अगस्त को वॉक-इन इंटरव्यू

शिमला, 19 अगस्त (आईएएनएस)। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों का सपना होता है कि वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नौकरी करें। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आपके लिए एम्स, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) ने सीनियर रेजिडेंट (नॉन-एकेडमिक) के विभिन्न 69 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है।

एम्स-बिलासपुर की ओर से सीनियर रेजिडेंट (नॉन-एकेडमिक) पोस्ट के लिए जारी 69 रिक्तियों में सीनियर रेजिडेंट (गैर-शैक्षणिक) - व्यापक स्पेशलिटी के 42 और सीनियर रेजिडेंट (गैर-शैक्षणिक) - सुपर स्पेशलिटी के 27 पद शामिल हैं।

एम्स-बिलासपुर ने जिन विभागों में सीनियर रेजिडेंट (गैर-शैक्षणिक) - व्यापक स्पेशलिटी के 42 पदों पर भर्ती निकाली है, उनमें एनेस्थीसिया में 10, एनाटॉमी में 1, बायोकेमिस्ट्री में 1, सीएमएफ में 1, डर्मेटोलॉजी में 1, जनरल मेडिसिन में 4, जनरल सर्जरी में 2, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 1, माइक्रोबायोलॉजी में 2, न्यूक्लियर मेडिसिन में 2, पैथोलॉजी में 1, ऑर्थोपेडिक्स में 1, पीडियाट्रिक्स में 2, फिजियोलॉजी में 1, साइकियाट्री में 1, रेडियोडायग्नोसिस/रेडियोलॉजी में 5, रेडियोथेरेपी में 1, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक में 1, एवं ट्रॉमा और इमरजेंसी में 4 पद शामिल हैं।

एम्स-बिलासपुर ने जिन विभागों में सीनियर रेजिडेंट (गैर-शैक्षणिक) - सुपर स्पेशलिटी के 27 पदों पर भर्ती निकाली है, उनमें बर्न और प्लास्टिक सर्जरी में 1, कार्डियोलॉजी में 2, कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी में 2, क्रिटिकल केयर में 2, एंडोक्रिनोलॉजी में 1, गाइनी ऑन्कोलॉजी में 1, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में 2, नियोनेटोलॉजी में 1, नेफ्रोलॉजी में 2, न्यूरोलॉजी में 2, न्यूरोसर्जरी में 1, बच्चों की क्रिटिकल केयर में 1, बच्चों की सर्जरी में 2, पल्मोनरी मेडिसिन में 2, रुमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में 1, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में 2 और यूरोलॉजी में 2 पद शामिल हैं।

सीनियर रेजिडेंट के इन सभी पोस्ट पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी मेडिकल उम्मीदवारों (एमडी/एमएस/डीएनबी) के लिए 67,700 रुपए प्रति माह और नॉन-मेडिकल उम्मीदवार (एमएससी और पीएचडी के साथ) के लिए 56,100 रुपए प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित विभाग के अनुसार एमडी/डीएनबी या डीएम, संबंधित विषय में एमएससी/एमबायोटेक के साथ पीएचडी होनी चाहिए।

आवेदकों की अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 1,180 रुपए तय किया गया है। वहीं, पीडब्ल्यूबीडी/एससी/एसटी श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

वॉक-इन इंटरव्यू 21 अगस्त को 'तीसरी मंजिल, प्रशासनिक ब्लॉक, एम्स बिलासपुर, कोठीपुरा, हिमाचल प्रदेश - 174037' पते पर आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए उम्मीदवारों का केंद्र पर रिपोर्ट करने का समय सुबह 9 से 10 बजे के बीच तय किया गया है। ऐसे में साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को समय से पते पर पहुंचने के अलावा अपने साथ भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मूल और फोटोकॉपी को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि एम्स-बिलासपुर की ओर से सीनियर रेजिडेंट (नॉन-एकेडमिक) पोस्ट का कार्यकाल तीन वर्ष (ब्रॉड-स्पेशियलिटी के लिए) और दो वर्ष (सुपर-स्पेशियलिटी के लिए) होगा।

--आईएएनएस

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