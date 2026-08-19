चेन्नई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता

चेन्नई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार रात चेन्नई पहुंचे, जहां वह गुरुवार को चेन्नई के निकट कोवलम में आयोजित होने वाली दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (सदर्न जोनल काउंसिल) की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे।

अमित शाह रात करीब 9 बजे चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे, जहां तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, पार्टी के वरिष्ठ नेता पोन राधाकृष्णन और वानती श्रीनिवासन समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।

एआईएडीएमके की ओर से पूर्व मंत्री अग्री एसएस कृष्णमूर्ति, ओएस मणियन और एन थलावई सुंदरम मौजूद रहे। वहीं तमिलनाडु सरकार की ओर से स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने उनका स्वागत किया।

इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री मामल्लापुरम के पास स्थित एक पांच सितारा होटल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय और अमित शाह की यह पहली मुलाकात थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक गुरुवार सुबह 10 बजे शुरू होगी और लगभग चार घंटे तक चलेगी।

इस सम्मेलन की मेजबानी तमिलनाडु सरकार कर रही है।

बैठक में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक और दो-दो मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत गठित यह परिषद एक वैधानिक निकाय है। बैठक में दक्षिणी राज्यों से जुड़े साझा मुद्दों, अंतरराज्यीय समन्वय, विकास और सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। परिषद की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं।

तमिलनाडु की ओर से ऊर्जा संसाधन एवं कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार और स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन परिषद के सदस्य के रूप में शामिल होंगे। वहीं मुख्य सचिव एम साई कुमार और गृह, मद्यनिषेध एवं आबकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के मणिवासन सलाहकार के रूप में भाग लेंगे।

तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अमित शाह का स्वागत किया और कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस बैठक में होने वाली चर्चा सहकारी संघवाद को मजबूत करेगी तथा दक्षिणी राज्यों के विकास में योगदान देगी।

अधिकारियों के अनुसार, बैठक में विभिन्न लंबित क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान पर विचार-विमर्श किया जाएगा और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा।

बैठक के बाद अमित शाह के गुरुवार शाम चेन्नई से रवाना हो जाएंगे।

--आईएएनएस

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