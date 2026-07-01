अमृतसर पुलिस ने सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

अमृतसर, 1 जुलाई (आईएएनएस)। अमृतसर पुलिस को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर जानकारी दी।

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डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "पुलिस ने सीमा पार से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 7 आधुनिक पिस्तौल और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।"

डीजीपी ने लिख, "शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे और आपराधिक तत्वों को सप्लाई करने के लिए सीमा पार के रास्तों से अवैध हथियारों की खेप मंगवा रहे थे।"

उन्होंने लिखा कि सुल्तानविंड पुलिस स्टेशन, अमृतसर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अवैध हथियारों की सप्लाई चेन में शामिल अन्य साथियों की पहचान करने और इस नेटवर्क की आगे-पीछे की कड़ियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। डीजीपी ने आगे लिखा, "पंजाब पुलिस अवैध हथियारों की तस्करी, संगठित अपराध और सीमा पार के आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' नीति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बीते दिन मंगलवार को डीजीपी ने 'एक्स' पोस्ट में जानकारी दी थी कि एक बड़ी कामयाबी में, पंजाब की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बठिंडा में सरहिंद नहर लिंक रोड के पास चली गोलीबारी के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक ग्लॉक 9 एमएम पिस्तौल, एक .30 बोर पिस्तौल, पांच जिंदा कारतूस और दो खाली खोखा बरामद किए गए हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने लिखा था, "शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी एक आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हैं और बठिंडा के पुलिस स्टेशन भगता भाईका में दर्ज हालिया आपराधिक मामले में वांछित हैं। ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी घायल हो गया। चारों आरोपियों का आपराधिक बैकग्राउंड है और वे कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं।"

उन्होंने लिखा था कि बठिंडा के पुलिस स्टेशन कैंट में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की आगे की जांच की जा रही है ताकि उनके पिछले और आगे के कनेक्शन का पता लगाया जा सके, अन्य साथियों की पहचान की जा सके और बड़े आपराधिक नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। डीजीपी की ओर से कहा गया था कि पंजाब पुलिस संगठित आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने और पूरे पंजाब में शांति, सुरक्षा और सलामती सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम