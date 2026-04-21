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Amarnath Yatra 2026 : एसएसपी गांदरबल ने बालटाल बेस कैंप में तैयारियों की समीक्षा की

अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा, सुरक्षा और प्रबंधन पर जोर
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Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 02:44 PM
अमरनाथ यात्रा-2026: एसएसपी गांदरबल ने बालटाल बेस कैंप में तैयारियों की समीक्षा की

गांदरबल: आगामी अमरनाथ यात्रा-2026 के मद्देनजर एसएसपी गांदरबल सुधांशु धाम (आईपीएस) ने मंगलवार को बालटाल बेस कैंप का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की गति और गुणवत्ता का आकलन किया।

इस निरीक्षण के दौरान एसएसपी गांदरबल ने बेस कैंप में विभिन्न रसद और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की, जिनमें आवास सुविधाएं, यातायात प्रबंधन योजनाएं, तैनाती रणनीतियां, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और विभिन्न हितधारक एजेंसियों के बीच समन्वय शामिल हैं। यात्रियों के लिए पुख्ता सुरक्षा, कुशल भीड़ प्रबंधन और निर्बाध सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

एसएसपी गांदरबल ने डोमेल यात्रा मार्ग का भी निरीक्षण किया और जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन क्षेत्रों की पहचान की जहां और अधिक व्यवस्था की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय पहले से ही लागू किए जाएं।

एसपी गांदरबल के साथ अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और संबद्ध विभागों के अधिकारी भी थे, जिन्होंने उन्हें चल रही तैयारियों की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी उभरती चुनौती से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

गांदरबल पुलिस की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एसएसपी सुधांशु धामा-आईपीएस ने आश्वासन दिया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से पवित्र तीर्थयात्रा के दौरान उच्चतम स्तर की सेवा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सतर्क और समर्पित रहने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

 

 

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