गुजरात : अमरेली में पुलिस के हथियारों की प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया जायजा

अमरेली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। शनिवार को होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस के राज्यस्तरीय समारोह के हिस्से के तौर पर शुक्रवार को अमरेली में गुजरात पुलिस और उसकी 'चेतक कमांडो फोर्स' द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक हथियार, विशेष उपकरण और सुरक्षा तकनीक का प्रदर्शन किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समर्थ व्यायाम मंदिर में हथियारों की प्रदर्शनी का दौरा किया और हथियारों व उपकरणों का जायजा लिया, जिनमें खास पुलिस यूनिट्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी शामिल थे। इस प्रदर्शनी से लोगों को फोर्स की ऑपरेशनल क्षमताओं और तैयारी के बारे में जानकारी मिली।

प्रदर्शित हथियारों में 7.62 एमएम स्नाइपर राइफल (इशापुर), गैलील स्नाइपर राइफल, एंटी-मटेरियल राइफल, एके-47, 7.62 एमएम घातक राइफल, एसआईजी सॉयर 5.56 एमएम एसएफ राइफल, एक्सकैलिबर और इंसास राइफल शामिल थीं।

अन्य हथियारों में 30 एमएम ऑटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्चर, 40 एमएम अंडर-बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, ग्लॉक पिस्टल, एमपी-5 सबमशीन गन, जेवीपीसी और अमोघ कार्बाइन शामिल थे।

प्रदर्शनी में कॉर्नर शॉट सिस्टम, नाइट-विजन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल उपकरण और रैपलिंग गियर जैसे खास उपकरण भी दिखाए गए। मुख्यमंत्री को उपकरणों की खूबियों और इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने चेतक कमांडो फोर्स की क्षमताओं का जायजा लिया।

पटेल ने गुजरात पुलिस के जवानों की तैयारी, हिम्मत और कुशलता की तारीफ की। यह प्रदर्शनी ऐसे समय में हुई है जब गुजरात खास यूनिट्स की क्षमताओं को दिखाने के लिए पुलिस एक्सपो का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है।

2025 में आयोजित इसी तरह के पुलिस एक्सपो में चेतक कमांडो फोर्स, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और मरीन टास्क फोर्स के साथ-साथ पुलिस टेक्नोलॉजी और अपराध का पता लगाने से जुड़ी चीजें दिखाई गई थीं।

चेतक कमांडो फोर्स, जिसे पहले गुजरात पुलिस की स्पेशल फोर्स के नाम से जाना जाता था, 1992 में बनाई गई थी और 2008 में इसका नाम बदला गया था। यह फोर्स ज्यादा जोखिम वाली सुरक्षा स्थितियों से निपटने के लिए खास हथियारों और उपकरणों से लैस है।

प्रदर्शनी में कृषि मंत्री और अमरेली जिले के प्रभारी मंत्री जीतू वाघाणी, शिक्षा मंत्री प्रद्युमन वाजा, और ऊर्जा व कानून राज्य मंत्री कौशिक वेकारिया के साथ-साथ अन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

इस साल राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह अमरेली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भूपेंद्र पटेल 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राज्य की जनता को संबोधित करेंगे।

--आईएएनएस

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