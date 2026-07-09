अमरनाथ यात्रा : उपराज्यपाल ने श्रीनगर ट्रांजिट कैंप का किया निरीक्षण, व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश

श्रीनगर, 9 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को श्रीनगर के पंथा चौक स्थित यात्रा ट्रांजिट कैंप और यात्री निवास का दौरा कर चल रही श्री अमरनाथ यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और तीर्थयात्रियों से बातचीत कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

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उपराज्यपाल ने कहा कि भगवान शिव के हर भक्त को चौबीसों घंटे बेहतर देखभाल और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पंजीकरण से लेकर ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सेवाओं तक हर व्यवस्था सुचारु होनी चाहिए, ताकि जम्मू-कश्मीर आने वाले श्रद्धालुओं का प्रवास सुरक्षित, आरामदायक और सुखद रहे।

दौरे के दौरान मनोज सिन्हा ने यात्रा से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने आवास, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान सभी सेवाएं बिना किसी बाधा के लगातार उपलब्ध रहें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए।

उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले सप्ताह के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा में पिछले साल की तुलना में अधिक श्रद्धालु शामिल हुए हैं। उन्होंने इसे न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बताया, बल्कि जम्मू-कश्मीर के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक संकेत बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से स्थानीय कारोबार, होटल, परिवहन और अन्य क्षेत्रों को लाभ मिल रहा है।

मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद देशभर के श्रद्धालुओं तक पहुंचें। इससे स्थानीय कारीगरों को सम्मान और बेहतर बाजार मिलेगा, साथ ही 'एक जिला, एक उत्पाद' अभियान को भी मजबूती मिलेगी। यह पहल आस्था, संस्कृति और आर्थिक समृद्धि को एक साथ जोड़ने का माध्यम बन सकती है।

उपराज्यपाल ने जिला प्रशासन, श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड, पुलिस, सुरक्षा बलों और सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन, पंजीकरण प्रक्रिया और श्रद्धालुओं तक समय पर सही जानकारी पहुंचाने के लिए आपसी तालमेल बनाए रखा जाए। उन्होंने फर्जी पंजीकरण कराने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनदीप के. भंडारी, कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बिरदी, मंडलायुक्त श्रीनगर अंशुल गर्ग, डीआईजी सीकेआर राजीव पांडे, एसएसपी श्रीनगर डॉ. जी.वी. संदीप चक्रवर्ती, उपायुक्त श्रीनगर अक्षय लाब्रू, नगर आयुक्त फजलुल हसीब सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम