अमरनाथ यात्रा: रामबन में बस में आग लगने के बाद राजस्थान के तीर्थयात्री बाल-बाल बचे

जयपुर, 17 जुलाई (आईएएनएस)। श्री अमरनाथ यात्रा से राजस्थान से लौट रहे तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस में टायर फटने के बाद आग लग गई।

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यह घटना रामबन जिले के करोल के पास जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर हुई। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई। शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था की और उनकी आगे की यात्रा राजस्थान तक सुगम बना रहा है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीर्थयात्री राजस्थान के सलूंबर जिले के धाकरदा गांव के निवासी थे और अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिससे यात्रियों का सामान, नकदी, कपड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना रामबन क्षेत्र से गुजरते समय बस के पिछले टायर के फटने से हुई।

टायर फटने के बाद आग लग गई जो तेजी से वाहन में फैल गई, जिससे वाहन धुएं से भर गया और यात्रियों में दहशत फैल गई।

ड्राइवर, स्थानीय निवासियों और आपातकालीन बचाव कर्मियों ने आग की लपटों में बस के पूरी तरह घिरने से पहले ही उसमें सवार सभी लोगों को तुरंत बाहर निकाल लिया।

हालांकि सभी तीर्थयात्री बाल-बाल बच गए, लेकिन बस और यात्रियों का सारा सामान आग में जलकर नष्ट हो गया।

इस घटना की खबर से सलूंबर जिले में तीर्थयात्रियों के परिवारों में शुरू में चिंता फैल गई। अधिकारियों द्वारा सभी के सुरक्षित बचाए जाने की पुष्टि के बाद राहत की सांस ली गई।

पुलिस, अग्निशमन सेवा, राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। तब तक बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी।

बचाए गए तीर्थयात्रियों को प्राथमिक उपचार, पीने का पानी और अन्य तत्काल सहायता प्रदान की गई। चूंकि उनका सामान नष्ट हो गया था, इसलिए प्रशासन ने जम्मू जाने के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था की और राजस्थान वापस जाने के लिए उनकी आगे की यात्रा में सहायता कर रहा है।

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों और रामबन के उपायुक्त के साथ स्थिति की समीक्षा की।

उपराज्यपाल सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भगवान शिव की कृपा से सभी तीर्थयात्री सुरक्षित हैं। मैंने रामबन जिला प्रशासन को तीर्थयात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए राजस्थान यात्रा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

रामबन के उपायुक्त (डीईओ) ने बताया कि एनएच-44 पर करोल के पास बस में आग लगने के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित बचाव अभियान चलाया।

एक्स पर जारी एक बयान में प्रशासन ने कहा कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया और उन्हें राहत सामग्री और आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था की गई।

बचाव अभियान का नेतृत्व उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण गुप्ता ने किया।

अधिकारी आग लगने के सटीक कारण की जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यह टायर फटने के कारण लगी, हालांकि घटनाक्रम की सटीक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

--आईएएनएस

एमएस/