अमरनाथ यात्रा की तैयारी के तहत अनंतनाग पुलिस ने नुनवान बेस कैंप में की मॉकड्रिल

अनंतनाग, 12 जून (आईएएनएस)। श्रीअमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारी शुरू कर दी गई है। व्यापक सुरक्षा और तैयारी के तहत अनंतनाग पुलिस ने सीएपीएफ और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में एक मॉक ड्रिल की।

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यात्रा के दौरान संभावित आपातकालीन स्थितियों से निपटने में विभिन्न सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की तैयारी, तालमेल और प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में अलग-अलग आपातकालीन स्थितियों का अभ्यास किया गया, जिससे भाग लेने वाली एजेंसियों को अपनी ऑपरेशनल तैयारी का आकलन करने और प्रतिक्रिया तंत्र को बेहतर बनाने में मदद मिली।

अनंतनाग पुलिस, सीएपीएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के कर्मियों ने इस अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लिया। ड्रिल में त्वरित प्रतिक्रिया, प्रभावी संचार, लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रियाओं, भीड़ प्रबंधन और एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों ने अभ्यास की निगरानी की और भाग लेने वाली टीमों के प्रदर्शन की समीक्षा की। तैयारी को और मजबूत करने और यात्रा के लिए तैनात सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

गांदरबल पुलिस की ओर से भी सुरक्षित, शांतिपूर्ण और तीर्थयात्री-अनुकूल माहौल देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई और भरोसा दिलाया गया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 के सुचारू और सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए सीएपीएफ और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

बता दें कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी और इसका समापन 9 अगस्त (रक्षाबंधन) को होगा। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिसके लिए श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) और बैंकों के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम