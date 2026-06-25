अमरनाथ यात्रा के लिए हाईटेक निगरानी व्यवस्था, अनंतनाग पुलिस ने शुरू किया 'प्रोजेक्ट हॉक आई'

श्रीनगर, 25 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले की पुलिस ने गुरुवार को बताया कि आगामी अमरनाथ यात्रा-2026 के लिए 'प्रोजेक्ट हॉक आई' नाम से एक बड़ी टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट एक व्यापक निगरानी पहल है जिसमें हवाई निगरानी, ​​एडवांस्ड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, स्नाइपर की तैनाती और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं।

अधिकारियों ने कहा, "इसका मकसद यात्रा के पूरे रास्ते पर आसमान से लेकर जमीन तक चौबीसों घंटे निगरानी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करना है।"

इस पहल के तहत, अनंतनाग पुलिस ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रणनीतिक रूप से जवानों की तैनाती को मिलाकर एक मल्टी-लेयर सुरक्षा और निगरानी ग्रिड बनाया है। हवाई निगरानी के लिए, अहम जगहों पर पांच ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं, जो रियल-टाइम मॉनिटरिंग और हालात की बेहतर जानकारी देते हैं। हवाई निगरानी नेटवर्क किसी भी उभरते हालात का तुरंत आकलन करने और जमीनी यूनिट्स द्वारा तुरंत कार्रवाई करने में मदद करता है।

जमीन पर, निगरानी की क्षमता को मज़बूत करने और इलाके पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए संवेदनशील जगहों पर रणनीतिक रूप से 28 'मचान मोर्चे' (निगरानी चौकियां) बनाए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और प्रभावी कार्रवाई की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए तय जगहों पर 22 खास तौर पर ट्रेंड स्नाइपर टीमें भी तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि निगरानी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए यात्रा मार्ग की अहम जगहों पर 416 हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए गए हैं।

ये सिस्टम लगातार रियल-टाइम मॉनिटरिंग करते हैं और संदिग्ध गतिविधियों या हरकतों की समय पर पहचान करने में मदद करते हैं, जिससे सुरक्षा के एहतियाती उपाय मजबूत होते हैं।

अधिकारियों ने कहा, "प्रोजेक्ट हॉक आई के जरिए, अनंतनाग पुलिस ने आसमान और जमीन पर अपनी नजरें प्रभावी ढंग से जमा ली हैं, जिससे एक ऐसा निर्बाध निगरानी नेटवर्क बना है जो तीर्थ यात्रा मार्ग की व्यापक निगरानी सुनिश्चित करता है। यह पहल सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित माहौल देने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और पेशेवर पुलिसिंग तरीकों का इस्तेमाल करने के प्रति अनंतनाग पुलिस की प्रतिबद्धता को दिखाती है।"

अधिकारियों ने कहा, "अनंतनाग पुलिस तीर्थ यात्रा के हर पहलू की सुरक्षा और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के सुचारू और सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनता से अपील की जाती है कि वे सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके।"

--आईएएनएस

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