अमरनाथ यात्रा: अनंतनाग पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की मदद से संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया

अनंतनाग, 13 जुलाई (आईएएनएस)। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तैनात टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा तंत्र को बड़ी सफलता मिली है। अनंतनाग पुलिस ने नुनवान के एक्स-रे पॉइंट पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) की मदद से एक संदिग्ध ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) को हिरासत में लिया है।

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पुलिस के अनुसार, यात्रा मार्ग पर लगाए गए अत्याधुनिक निगरानी तंत्र ने समय रहते अलर्ट जारी किया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान पुलवामा जिले के बभारा निवासी मुजफ्फर अहमद के बेटे फैसल मुजफ्फर के रूप में हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से मिले अलर्ट के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध व्यक्ति को रोका और उसकी पहचान एवं अन्य जानकारियों की जांच शुरू की। फिलहाल उसे सत्यापन और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए हिरासत में रखा गया है।

पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अपनाई गई आधुनिक तकनीकों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी रख रही हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचाना जा सके और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अनंतनाग पुलिस ने बताया कि यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसमें तकनीकी निगरानी, जांच प्रणाली और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय शामिल है।

पुलिस ने आम लोगों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तेजी से हो सके और समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी