अमरनाथ यात्रा 2026: श्रद्धालुओं के लिए राहतभरी खबर, रावी और सेहर खड्ड पर बने दो पुल फिर शुरू

जम्मू, 25 जून (आईएएनएस)। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 यात्रा से पहले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि एनएच-44 पर कालीबाड़ी के पास रावी नदी और सेहर खड्ड पर बने दो पुल फिर से शुरू हो गए हैं। पिछले साल बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त दोनों पुलों पर संचालन बंद हो गया था। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दी।

Read More

मनोज सिन्हा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आगामी श्री अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ी खुशखबरी! एनएच-44 पर कालीबाड़ी के पास रावी नदी और सेहर खड्ड पर बने दो महत्वपूर्ण पुल, जो पिछले साल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए थे, सफलतापूर्वक बहाल कर दिए गए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का इस महत्वपूर्ण पुल को बहाल करने के लिए हार्दिक आभार। इससे श्री अमरना के तीर्थयात्रियों को बहुत लाभ होगा और यात्रियों एवं माल की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में, हमने एनएच-44 पर कालीबाड़ी के पास रावी नदी और सेहर खड पर बने बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों का सफलतापूर्वक जीर्णोद्धार कर दिया है, जिससे पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण परिवहन संपर्क फिर से स्थापित हो गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की भीषण बाढ़ में दोनों पुलों को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गलियारे पर संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इनके महत्व को समझते हुए, हमने प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा कर लिया।

गडकरी ने कहा कि इन पुलों के फिर से खुलने से निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा, यात्रियों और माल की सुगम आवाजाही होगी और वार्षिक अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी, साथ ही क्षेत्रीय आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।

--आईएएनएस

एमएस/