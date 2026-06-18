अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर गांदरबल में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, उपायुक्त ने की समन्वय बैठक

गांदरबल, 18 जून (आईएएनएस)। आगामी श्रीअमरनाथ यात्रा 2026 के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त (डीसी) गांदरबल जतिन किशोर ने गुरुवार को पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ एक सुरक्षा समन्वय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक का उद्देश्य विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और जिले में श्री अमरनाथ यात्रा से संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करना था।
बैठक की शुरुआत में उपायुक्त ने बालटाल मार्ग पर यात्रा के सफल संचालन के लिए विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए व्यापक सुरक्षा प्लान पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि बालटाल बेस कैंप, मनीगाम ट्रांजिट कैंप और यात्रा मार्ग सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।
उपायुक्त ने सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया और अधिकारियों को यात्रा अवधि के दौरान सतर्कता बढ़ाने तथा किसी भी स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा का अनुभव देने के लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जानी चाहिए।
बैठक में यातायात प्रबंधन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यात्रियों की आवाजाही के प्रभावी प्रबंधन और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाकर काम करें।
उपायुक्त ने दोहराया कि जिला प्रशासन सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुविधाजनक अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विभागों और एजेंसियों से यात्रा के सफल संचालन के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गांदरबल सुधांशु धामा, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त राजस्व, उप मंडल मजिस्ट्रेट कंगन सहित पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसडीआरएफ, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस दूरसंचार और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
--आईएएनएस
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