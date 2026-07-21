अखिलेश यादव के आरोपों पर महंत राजूदास का पलटवार, बोले- पीएम का मुकाबला नहीं कर पा रहे विपक्षी

अयोध्या, 21 जुलाई (आईएएनएस)। अयोध्या के महंत राजूदास ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के धरना प्रदर्शन में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई, भगवान कृष्ण पर एक मौलवी की टिप्पणी के मामले में दर्ज एफआईआर और 22 जुलाई को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर अखिलेश यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी।

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भगवान कृष्ण पर मौलाना जर्जिस अंसारी की टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने कहा, "मेरी नजर में मौलाना एक इस्लामी-समर्थित चरमपंथी हैं, जिन्हें बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। वह चाहते हैं कि उन पर हमला हो और उन्हें अपमानित किया जाए ताकि बाद में वह दावा कर सकें कि भारत रहने लायक जगह नहीं है। वह भगवान कृष्ण के बारे में आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं और बस इतना ही।"

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर महंत ने तंज कसा। अखिलेश के इस बयान पर कि भाजपा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शनकारी छात्रों से डरती है और इसीलिए उन पर लाठीचार्ज कर रही है, महंत राजू दास ने कहा, "मैं यह पूछना चाहता हूं, जब मुलायम सिंह डरे हुए थे तो उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थीं। जब अखिलेश यादव डरे हुए थे, तो लाठियां चलाई गईं और ब्राह्मणों को पीटा गया और घसीटा गया, लेकिन असली मुद्दा यह नहीं है।

उन्‍होंने कहा, "असली मुद्दा यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास कोई विजन, कोई कारण और कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, क्योंकि वे सभी भ्रष्ट थे और सत्ता में रहते हुए उन्होंने देश को लूटा। कांग्रेस को ही देख लीजिए, वे कई बड़े घोटालों में शामिल थे। वे प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक रूप से चुनौती नहीं दे सकते।"

22 जुलाई को होने वाली श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक को लेकर महंत राजू दास कहते हैं, "हमें ट्रस्ट और संघ परिवार पर भरोसा है। वे अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रस्ट में केवल जिम्मेदार लोगों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। किसी भी तरह के दबाव में काम करने की जरूरत नहीं है। जो लोग सेवा के प्रति समर्पित हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और ट्रस्ट की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखते हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि दबाव में कोई भी चाहे वह गुंडा हो, अपराधी हो या माफिया हो ट्रस्ट में जगह की मांग करे। हमें ट्रस्ट और संघ परिवार पर पूरा भरोसा है कि केवल योग्य लोगों को ही शामिल किया जाएगा।"

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी