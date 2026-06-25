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अकाल तख्त विवाद पर कांग्रेस का हमला, औजला ने की अंतरराष्ट्रीय फोरेंसिक जांच की मांग

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 25, 2026, 05:59 PM
अकाल तख्त विवाद पर कांग्रेस का हमला, औजला ने की अंतरराष्ट्रीय फोरेंसिक जांच की मांग

अमृतसर, 25 जून (आईएएनएस)। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे वह किसी गंभीर मुद्दे पर जवाब देने के बजाय राजनीतिक विरोधियों पर टिप्पणी कर रहे हों।

आईएएनएस से बातचीत में औजला ने कहा कि लोकतंत्र में हार और जीत सामान्य प्रक्रिया है और जनता के फैसले का सम्मान सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भी कई चुनावों में हार का सामना कर चुकी है, इसलिए चुनावी नतीजों को लेकर अलग-अलग मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को अपने रुख पर भरोसा है, तो उन्हें मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जांच किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की फोरेंसिक एजेंसी या हाईकोर्ट के किसी वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।

औजला ने कहा कि संवेदनशील धार्मिक मामलों, खासकर अकाल तख्त से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों और नेताओं को बेहद संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से सरकार के प्रवक्ता और मंत्री लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिनसे विवाद और बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक संस्था की गरिमा बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए।

कांग्रेस सांसद ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से निष्पक्ष जांच के लिए आगे आने की अपील करते हुए कहा कि आज दुनिया में कई ऐसी अंतरराष्ट्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाएं हैं, जिनकी रिपोर्टों को अदालतों में भी मान्यता प्राप्त है। ऐसी एजेंसियों से जांच कराए जाने पर पूरे मामले में “दूध का दूध और पानी का पानी” हो जाएगा और सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी।

औजला ने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की भी मांग की।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी