BJP Statements : भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं मणिशंकर अय्यर : अजय आलोक

नई दिल्ली: भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने अपनी समझदारी खो दी है और यह बात कांग्रेस पार्टी खुद भी मान चुकी है।

अजय आलोक ने आगे कहा कि अगर मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से संवाद की बात करते हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए।

दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर बयान दिया था। भारत देश के सिस्टम को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर उसमें हिम्मत है तो इस्लामाबाद जाकर पाकिस्तान के साथ महीनों तक बातचीत करनी चाहिए।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा रविवार शाम 4 बजे करने वाला है। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव बताया। साथ ही, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और डीएमके सहित विपक्षी दलों की आलोचना भी की।

अजय आलोक ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम चुनाव आयोग की इस घोषणा का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता, और आज चुनाव आयोग इसकी घोषणा करने जा रही है।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि आगामी चुनावों में अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा प्रवक्ता ने चुनाव की तारीखों को लेकर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "ये लोग पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आप किनकी बात कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस या डीएमके? लोकतंत्र में चुनाव की घोषणा का सबसे पहले स्वागत किया जाना चाहिए।"

--आईएएनएस