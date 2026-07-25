अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद हालात सामान्य हुए: प्रशासन

अहमदाबाद, 25 जुलाई (आईएएनएस)। अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने शनिवार को बताया कि तीन दिनों की असाधारण भारी बारिश के बाद स्थानीय प्रशासन ने लगभग पूरे शहर में यातायात सामान्य कर दिया है। बाढ़ प्रभावित अधिकांश इलाकों से पानी निकाल दिया गया है और शेष प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी और पुनर्स्थापन कार्य जारी है।
नगर आयुक्त बंछानिधि पाणी ने बताया कि पिछले तीन दिनों में शहर में असाधारण भारी बारिश हुई है। दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में सबसे अधिक 625 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में 585 मिमी, मध्य क्षेत्र में 498 मिमी और पश्चिम क्षेत्र में 494 मिमी बारिश हुई।
बोपाल में अकेले लगभग 544 मिमी, या लगभग 22 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि बकरोल, सरखेज और जोधपुर सहित कई इलाकों में इस दौरान 16 इंच से अधिक बारिश हुई।
अहमदाबाद के महापौर हितेश बरोट और स्थायी समिति के अध्यक्ष कमलेश पटेल के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि अभूतपूर्व वर्षा के बावजूद विभिन्न नगर निगम विभागों के समन्वित प्रयासों से शहर तेजी से सामान्य स्थिति में लौट आया है।
पाणी ने कहा कि इतनी भारी वर्षा के बावजूद, विभिन्न नगर निगम विभागों के निरंतर प्रयासों के कारण शहर की स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है।
उन्होंने कहा कि अहमदाबाद की सभी प्रमुख सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई हैं। केवल रानीप और चांदलोडिया को जोड़ने वाला अंडरपास ही अपवाद है, जो पूरी तरह से जल निकासी होने तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। अन्य सभी अंडरपासों में परिचालन फिर से शुरू हो गया है।
आयुक्त के अनुसार, संतोष पार्क से पानी पूरी तरह से निकाल दिया गया है, जबकि इस्कॉन ग्रीन और बोपल में जलस्तर काफी कम हो गया है।
बोपाल में लगातार आ रही बाढ़ के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की तश्तरीनुमा स्थलाकृति के कारण यहां पानी जमा होने की समस्या बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए एएमसी ने लगभग 350 मीटर लंबी खाई खोदी है और जल निकासी पंपों का उपयोग करके 1,200 मिमी पाइपलाइन के माध्यम से पानी को घुमा झील में मोड़ा जा रहा है, जिसके बाद इसे गोटा-गोधावी नहर के माध्यम से छोड़ा जा रहा है।
करदाज क्षेत्र में तीन अतिरिक्त जल निकासी पंप भी लगाए गए हैं, जबकि रतन झील में जल निकासी में तेजी लाने के लिए पंपिंग कार्य जारी है।
पानी ने कहा कि पश्चिमी ट्रंक लाइन परियोजना ने पिछले वर्षों की तुलना में साइंस सिटी, बोडकदेव और अप्पलुज क्षेत्र के बीच जलभराव को काफी हद तक कम कर दिया है, जो बुनियादी ढांचे की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
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