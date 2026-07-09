अगर एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत साथ यात्रा करें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा: प्रताप सरनाईक

मुंबई, 9 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने गुरुवार को कहा कि अगर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, पार्टी नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत 'जल्द ही कभी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार में एक साथ यात्रा करते हुए दिखें' तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

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प्रताप सरनाईक ने आईएएनएस से ​​बातचीत के दौरान कहा, "अगर कल संजय राउत, आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की कार में यात्रा करते हैं तो इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता है।"

महाराष्ट्र के मंत्री ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत पर तब निशाना साधा, जब उन्होंने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार की उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से विधान भवन में उनके चैंबर में मुलाकात की आलोचना की और वरिष्ठ नेताओं पर 'गद्दारों' को वैधता देने का आरोप लगाया।

प्रताप सरनाईक ने कहा, "मुझे लगता है कि संजय राउत की सोच बहुत संकीर्ण है। सच्चाई यह है कि राजनीति में कोई भी 100 प्रतिशत दुश्मन या 100 प्रतिशत दोस्त नहीं होता है। संजय राउत को स्थिति को इस तरह से नहीं देखना चाहिए था। पवार एकनाथ शिंदे का सम्मान करते हैं और उनके प्रति स्नेह रखते हैं, और वे उन्हें एक अच्छा सहयोगी मानते हैं।"

परिवहन मंत्री ने कहा, "उनका (पवार का) मानना ​​है कि अच्छे संबंध बनाए रखना और एक-दूसरे के साथ सम्मान से पेश आना महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे से उनके केबिन में मिलने का फैसला किया।"

मंत्री ने यह भी कहा कि जैसे ही एकनाथ शिंदे को पता चला कि शरद पवार उनसे मिलने आए हैं, उन्होंने सम्मान के तौर पर चल रही कैबिनेट बैठक को तुरंत छोड़कर उनसे मुलाकात की और उसके बाद बैठक में लौट आए।

उन्होंने कहा, "यह दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंधों का संकेत है।"

शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने भी संजय राउत के बयान की आलोचना करते हुए कहा, "संजय राउत कौन होते हैं शरद पवार को सलाह देने वाले? शरद पवार एक अनुभवी राजनेता हैं। उन्हें पता है कि किससे, कब और क्यों मिलना है। क्या उन्हें कुछ भी करने से पहले संजय राउत से इजाजत लेनी होगी?"

राउत पर तंज कसते हुए कायंदे ने कहा, "संजय राउत को हर सुबह जो पेट दर्द होता है, उसका इलाज एक दिन जरूर एकनाथ शिंदे करेंगे।"

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी