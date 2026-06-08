अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी को भेजा जवाब, कार्यालय में पेश होने के लिए मांगा समय

कोलकाता, 8 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी के नोटिस पर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपना जवाब भेजा है। उन्होंने सिग्नेचर मिसमैच के मामले में पूछताछ के लिए दक्षिण कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय में पेश होने के लिए और समय मांगा है।

Read More

यह मामला तब दर्ज किया गया था जब तृणमूल के कुछ विधायकों ने शिकायत की थी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमा किए गए सरकारी दस्तावेजों पर कई विधायकों के जाली हस्ताक्षर किए गए थे।

1 जून को सीआईडी ऑफिस में पेश न हो पाने के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को राज्य की जांच एजेंसी ने एक नया नोटिस भेजकर सोमवार दोपहर तक पेश होने को कहा था।

हालांकि, वह शनिवार दोपहर कोलकाता से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए, ताकि सोमवार को विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में शामिल हो सकें। ममता बनर्जी भी इस बैठक के लिए फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं।

राज्य पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शनिवार दोपहर को यह साफ हो गया था कि अभिषेक बनर्जी सीआईडी कार्यालय नहीं आएंगे, क्योंकि वह दिल्ली के लिए निकल चुके थे। हालांकि, सोमवार को उन्होंने सीआईडी को एक औपचारिक संदेश भेजकर पूछताछ के लिए पेश होने के लिए और समय मांगा।

राज्य पुलिस के सूत्रों ने बताया कि संदेश में अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी को सोमवार को दिल्ली में अपनी मौजूदगी के बारे में बताया और 10 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज वेकेशन बेंच में अपनी याचिका पर होने वाली अहम सुनवाई का भी जिक्र किया। इस याचिका में सीआईडी के समन को चुनौती दी गई है और मामले के संबंध में गिरफ्तारी समेत किसी भी सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की गई है।

पिछले हफ्ते, जब उन्होंने सीआईडी के समन को चुनौती देने और सुरक्षा की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, तो उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई (फास्ट-ट्रैक हियरिंग) के लिए भी एक अर्जी दाखिल की थी।

--आईएएनएस

डीसीएच/