अभिषेक बनर्जी के सहयोगी और तृणमूल के शिक्षक विंग के नेता मैदुल इस्लाम हत्या के मामले में गिरफ्तार

कोलकाता, 16 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर पुलिस ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के शिक्षक विंग के प्रमुख नेता और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी मैदुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया।

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डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। मैदुल इस्लाम को मंगलवार सुबह पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में डायमंड हार्बर पुलिस ने उसे गिरफ्तार दिखा दिया।

गिरफ्तार युवक पहले सीपीआई(एम) का कार्यकर्ता था और बाद में वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया और कुछ ही समय में अभिषेक बनर्जी का करीबी सहयोगी बन गया।

असल में जब अभिषेक बनर्जी सोमवार को कोलकाता के साल्टलेक स्थित ईडी ऑफिस में स्कूल की नौकरी के बदले पैसे के मामले में पूछताछ का सामना करने पहुंचे थे तो मैदुल इस्लाम ऑफिस के गेट तक उनके साथ गया था।

पुलिस ने उसे डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले नेत्रा इलाके में उसके घर से पहले हिरासत में लिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि उन्हें 2022 में स्थानीय पंचायत के एक प्रभावशाली सदस्य की संदिग्ध हालात में हुई मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

गौरतलब है कि 2022 में दक्षिण 24 परगना जिले की बोलसिद्धि कालीनगर ग्राम पंचायत के उप प्रमुख देबब्रत भट्टाचार्य (उर्फ निमाई) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक, देबब्रत भट्टाचार्य की मौत मामले की जांच के सिलसिले में मैदुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था।

मामले की जांच के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें मैदुल का नाम लिखा था। जांच टीम के एक सदस्य ने कहा, "हम मैदुल से पूछताछ करके मौत के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।"

गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस नेता को मंगलवार शाम को दक्षिण 24 परगना की जिला अदालत में पेश किया जाएगा और सरकारी वकील इस मामले में उनकी पुलिस कस्टडी की मांग करेंगे।

पुलिस द्वारा पहले हिरासत में लिए जाने और फिर गिरफ्तार किए जाने से पहले मैदुल इस्लाम ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स उन्हें परेशान कर रही है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

हालांकि, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया कि वह हमेशा अभिषेक बनर्जी और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ रहेंगे।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम